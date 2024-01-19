幣護伙高陽等成立虛擬資產服務中心DASH

幣護創辦人兼行政總裁魏巧表示，香港監管當局去年底指準備好接受虛擬資產現貨ETF的認可申請、又推出穩定幣諮詢等，現時正是最好時機在港發展虛擬資產託管業務。

今年首季投入服務 陸續加入新伙伴

魏巧指出，一旦虛擬資產現貨ETF面世，由持牌交易所進行託管的成本較高，銀行更為合適進行託管，幣護可為銀行提供技術解決方案，現時香港市面上仍未有類似解決方案，有信心為銀行提升虛擬資產託管的能力，未來香港Web3行業發展更有可能走在世界前端。

幣護香港聯席主席及聯企融資集團主席葉仕偉預期，DASH可在今年首季投入服務，除了現有合作伙伴，未來會陸續加入新合作伙伴如律師行等，並已接觸傳統銀行、虛擬銀行等潛在用戶，帶動整個生態圈發展。

葉仕偉強調，幣護並非交易所，而是提供虛擬資產託管服務，以及相關技術支援，在美國及香港均持有託管牌照，但業務不涉及虛擬資產交易，因此毋須取得其他牌照。