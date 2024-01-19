大摩報告：港地產股首選領展

今年樓價料跌一成 地產股或減派息

大摩指出，市場因應較少內地遊客訪港，加上多港人外遊，因此看淡今年香港零售前景，但是該行預料港人外遊情况已過了頂峰，並料內地遊客訪港會有邊際改善，在低位效應配合人民幣匯率回穩下，均有助零售業向上、對商舖物業有利，因而偏好零售類地產及低債務的股份，例如領展、希慎興業（0014）及長實（1113），當中又以領展列為首選。

至於住宅物業市場，大摩指即使美國落實減息，預期香港的住宅市場需時較長才能受惠，並且維持樓價全年下跌10%的預測，即跌回2016年8月的水平。估計年內有效按揭息率會徘徊在4厘左右水平，最終影響用家及投資需求。由於截至去年第三季待售住宅庫存已高達2萬個單位，是過去20年的高水平，疲弱的氣氛料會繼續。相信要市場氣氛改善，加上息率降低，估計屆時消費者才重回住宅市場，不過大摩估計這個情况較小機會於年內發生。

去年下半年香港的1個月拆息高企在5厘水平，加上料今年上半年拆息還有100點子（100點子等於1厘）上升空間，料對高負債及浮息債偏重的地產商影響尤甚，如去年已見新鴻基地產（0016）及新世界（0017）重置派息的情况。大摩相信只有具較強資產負債表的地產商如信置（0083）、長實及太古地產（1972）等，才會維持或增加派息。