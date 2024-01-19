領展王國龍：加息近尾聲有助房託價值回歸

領展1月以來斥資逾2億回購

根據領展的披露，其自今個月開始多日回購，為自2022年10月事隔1年零3個月以來首次，並分別於1月4日、1月12日、1月16日及17日，回購138萬個、126.6萬個、145萬個及120萬個單位，合共有529.6萬股。在去年11月該基金舉行中期業績發布會時，主席兼獨立非執行董事聶雅倫已表示過今年是機會之年。隨着過去3個月市場對減息之說高唱入雲，其平均股價升幅達10.1%，相對港股其間下跌13.4%，明顯跑贏。

過去3個月升一成 明顯跑贏大市

在領展出手回購，股價回揚之際，領展行政總裁王國龍在公司官網「領展視野」發表題為「加息周期近尾聲，回望REITs正當時」文章。他指出：「外圍利率環境改善和內在經濟發展穩定，將有助REITs實現價值回歸。若REITs日後能夠納入互聯互通機制，更將為內地與香港市場的投資者帶來資產配置的新選擇。」

他在文章中還指，香港恒生房地產基金指數和新加坡iEdge亞太REIT指數，於2023年最後兩個月內分別上漲約16%和15%，大幅跑贏兩個市場的大盤。儘管未來環球經濟前景仍有不少挑戰，但主動型投資者已開始重新考慮其資產配置策略，REITs獲追捧就是典型例證之一。隨着宏觀因素改善，他直指會支撐REITs的估值。全球主要央行可能在2024年內減息，有助降低REITs的利息支出。貨幣政策轉向也將提升整體經濟活躍度，惠及REITs底層資產，區內業務佈局多樣分散化的房託基金價值亦有望企穩回升。目前內地與香港REITs市場估值仍處低位修復階段，他相信隨着結構利好持續增加，REITs有望在投資者未來的財富管理與資產配置中扮演更重要的角色。