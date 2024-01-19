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經濟

摩通CEO籲投資中國要審慎 指開放金融市場不變 風險回報卻大變

【明報專訊】外資繼續唱淡中國市場。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，中國的風險回報已發生巨大變化，提醒投資者研究進入當地時要保持一點擔憂（a little worried），該行資產管理亦發表報告指出，A股已跌入價值陷阱（Value Trap）。港股方面，受惠A股尾市反彈，恒指結束四連跌的頹勢，全日升114點，收報15,391點，成交略減至不足1100億元。

戴蒙日前出席達沃斯世界經濟論壇（WEF）時接受外電訪問提到，雖然中國在金融服務業開放方面「非常始終如一」，但對於美國企業而言，計算潛在投資回報時會變得更加複雜，他更提醒考慮進入中國這世界第二大經濟體的投資者應該要有一點擔憂，因為風險回報已經發生了巨大變化。不過戴蒙補充道，中國正在努力確保對商業開放，公平對待外國公司。摩通為少數先後獲批內地獨資經營證券、期貨及資產管理大行，戴蒙出席世界經濟論壇期間，亦為少數與國務院總理李強會面的商界領袖。

摩通資產管理在其2024年展望報告亦唱淡內地股市，指中國現時面臨的挑戰是房地產投資配置不當，形容中國股市為近年「終極價值陷阱」，並指根據過往經驗，大多數跌入價值陷阱的市場最終都會完結。該行去年已預期價值陷阱結束，結果又再錯誤，但仍指「如有數以年計的投資期間（multiyear time horizon ）……長年期持倉仍可能有回報。」

歐冠昇：港股跌至「清倉點」

另外，同於達沃斯出席WEF的港交所（0388）行政總裁歐冠昇接受外電訪問時表示，利率上升、地緣政治爆發衝突，以至市場對中國經濟前景的憂慮，都是令市場對港股缺乏信心、造成投資者拋售的原因。他表示，毫無疑問港股目前已經接近「清倉點（Capitulation Point）」。但他補充說，中國去年GDP增長5.2%，已經增加約1萬億美元財富，而國務院總理李強重申歡迎外國投資，香港仍處聯絡東西方的有利位置。

港股方面，恒指昨日高開24點後一度轉跌92點，其後走勢持續反覆，午後隨着A股倒升帶動下，最終收市升114點或0.75%，報15,391點，國指收報5172點，升39點，科指則升16點，收報3176點。北水淨買入縮至5.85億元，連續5日累計淨流入151.61億元，南水北上淨流出7.41億元人民幣，連續5日累計淨流出213.17億元人民幣。

恒指隨A股反彈升114點

科技股個別發展，騰訊（0700），阿里（9988）、美團（3690）、小米（1810）齊升超過1%，京東（9618）跌1.6%。財政司長陳茂波日前越洋澄清，本港目前或短期無意開徵資本增值稅，新世界（0017）升4.1%、九倉置業（1997）、恒隆地產（0101）齊升2%，長實（1113）及新地（0016）偏軟。

明報記者

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