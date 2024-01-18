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經濟
國際金融

美上月零售銷售額按月增0.6%超預期

【明報專訊】美國經濟持續具有韌性，12月零售銷售額按月增長0.6%，較預期高出0.2個百分點，是3個月以來最大的升幅。剔除汽車銷售，美國12月零售銷售額按月增長0.4%，同樣較預期高出0.2個百分點，反映去年底聖誕節購物旺季消費增長穩健。

市場押注3月減息概率不足六成

美國經濟數據較預期好，加上12月通脹升幅較預期高，令市場下調對美聯儲的減息預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）昨晚的數據顯示，交易員押注3月開始減息的概率不足六成，較上周五的八成概率顯著下滑。美匯指數昨高見103.6，維持在1個月高位。美國10年期國債孳息率昨晚升穿4.1厘，是5周高位。美股三大指數早段下滑，道指跌逾百點，納指跌逾1%。市場憂慮中國的經濟增長，國際油價昨晚跌約1%。

市場對美聯儲減息預期下調，部分由於美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）呼籲不應太快減息。納斯達克行政總裁Adena Friedman認為，美聯儲應警惕過早減息的風險。美國哈佛大學教授Kenneth Rogoff也在達沃斯世界經濟論壇指出，除非美國經濟衰退，否則美聯儲不會如市場預期般大幅減息。

此外，馬士基行政總裁Vincent Clerc昨在達沃斯表示，紅海貨輪遇襲造成的全球航運受阻可能持續多月，這意味運輸時間更長，供應鏈可能有一段時間受阻。外界關注到紅海局勢對通脹的影響。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 債息 美匯指數 減息預期 零售銷售額

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