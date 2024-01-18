美聯盧展豪：冀港工商舖今年價穩量升

美聯工商舖盧展豪形容，去年是本港工商舖悲情的一年，「去年初大家均期望本港疫情受控後復常及通關，市况將會顯著好轉，我們二三月生意額是不錯的，但通關後帶來的旅客消費力不及預期，原因是本港主要旅客來自內地，近年人民幣貶值帶來影響，而且加息亦是重大不利因素，加上港人北上消費成為趨勢，對本港零售業亦帶來很大的打擊，所以去年工商舖整體成交量只有3843宗；當中，工廈、商廈及舖位去年成交量分別僅1993、818、1032宗，屬2013年我們有統計以來低位（見圖1至3），故去年是工商舖市道比較悲情的一年。」

本港工商舖市場去年首季以來轉弱，除了反映於成交量跌至10年低位外，盧展豪指出，相關價格料已較去年首季高位顯著回落兩成至三成，除了銀主盤數量增加令價格調整加快外，發展商加快去貨亦是原因之一，「我們見到市場有很多銀主貨減價求售，原因是銀主已捱了多年市場仍未有起色，而且在高息環境下，發展商貸款來興建物業的利息開支亦增加，這也增加他們的去貨壓力。」

北上消費成風 扭轉趨勢不易

即使近月港人北上消費成風的確對本港零售業帶來頗大打擊，但盧展豪認為，要扭轉此趨勢並不容易，以近期成為港人北上熱點深圳大型倉庫式超市山姆（Sam's Club）來說明：「山姆其實是美國大型超市集團沃爾瑪（Walmart ）旗下品牌，在管理上屬世界頂尖水平，深圳山姆近期取得成功，原因是面積高達32萬方呎，產品包羅萬有、價廉物美外，亦設有很多免費試食攤位，而且配套也做得很好，除安排本港旅行社組團到訪外，亦提供其他價格便宜的旅遊車接載服務。」

留住本土消費 需政府業界共同努力

港人北上消費也不止到山姆買平貨，盧展豪指出，他朋友近日剛到珠海旅遊，每晚酒店房租800元人民幣，即使同一價格可租住本港四星級或以下酒店，但他也北上消費，原因是該珠海酒店設施及服務良好，有更大吸引力，「內地消費向來也是平過香港，而且近年內地商戶進步得比本港快，故此才吸引更多港人北上消費。」

本港其實不止面對內地商戶強勁的競爭，不少港人在長假期到海外旅行亦是常態，盧展豪指出，即使旅遊旺季期間日本五星級酒店每晚房租高達萬多港元，部分港人也會一擲千金，故他認為，本港若希望留住居民在本土消費，首要是要提升本身的競爭力，而這需要政府、商戶與各界共同努力。

盧展豪舉例，過去本港舉辦大型體育賽事、國際巨星演唱會或電視台周末有精彩節目期間，不少原擬北上或外遊的港人也會留港消費，未來應該舉辦更多類似的盛事；另外，他認為，本港商戶亦要提供更多有吸引力的產品及服務。

即使面對上述眾多挑戰，盧展豪期望今年受惠減息及推出新資本投資者入境計劃，本港整體工商舖價格可以回穩，成交量則比去年回升至少兩成。

「投資移民」可投資千萬 工商廈較受惠

新資本投資者入境計劃下「投資移民」來港門檻為3000萬元，當中須有最少2700萬元投資「金融資產」及「非住宅房地產」，可投資工商物業，上限1000萬元，盧展豪認為，這對本港工商廈單位帶來相當正面影響，商舖則次之，「1000萬元的投資，最容易入手的是工廈及商廈單位，原因是這些物業向來銀碼細，較易有同類型物業成交價可以參考，而且買入後出租也相對容易；作為比較，舖位一般是由已了解本地市場的資深投資者買賣，而剛來港的『投資移民』很少投資舖位。」

總結是次訪問，盧展豪表示，美聯工商舖今年擬進一步加強公司網頁內容，藉此向潛在客戶提供更多市場資訊，以及加強前線員工質素及服務水平，希望把握今年本港工商舖市場復蘇所帶來的機遇。

明報記者 葉創成

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