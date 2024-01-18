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經濟

香港地產

太古地產近6000萬購海傍大廈5伙

【明報專訊】積極拓展鰂魚涌王國的太古地產（1972），近期再收購海灣街31至39（單號）和糖廠街33至41號（單號）的海傍大廈5個住宅單位，涉5968萬元。資料顯示，太古地產或有關人士購入的單位為海傍大廈2樓43號、3樓43號、4樓41號、7樓41號及43號，成交價介乎1019萬至1310萬元，實呎介乎2.08萬至2.5萬元。

資料顯示，太古地產2022年已就上述項目提出強拍申請，該地盤面積約2萬方呎，當時太古地產持有介乎87.5%至93.64%的業權，兩幢物業估值約12.03億元，擬重建作商業用途，預計可建樓面約30萬方呎。

黎永滔售士丹頓街全幢 市值2億

由資深投資者黎永滔持有的中環士丹頓街9至11號全幢商住物業，委託第一太平戴維斯作獨家代理放售，市值約2億元。資料顯示，現為一幢7層高商住大廈，地盤面積約1156方呎，以現狀部分交吉，部分連租約出售。據悉，上述物業2至5樓以月租13.12萬元，租予學生宿舍營運商滙生活，另地舖由酒吧及扒房承租。黎氏2009年7180萬元連地舖購入，若以意向價售出，帳面將獲利1.28億元或約1.8倍。

線上零售商18萬租一號九龍

另外，近月有不少跨國企業接連在港租用商廈，其中「褲王」楊釗或相關人士持有的九龍灣宏遠街一號九龍，最新錄租賃成交。中原（工商舖）工商部副分區營業董事魏漣表示，一號九龍41樓最新獲承租，面積近7000方呎，以呎租約26元計，月租約18餘萬元。魏氏透露，租客為歐洲國際級線上零售商，認為香港經濟逐步穩定，決定落戶商廈設固定辦事處作集團總部。

壹照明集團（8222）公布，租用灣仔摩理臣山道56號地下及閣樓兩年，租期由今年3月至2026年3月，租金支出不少於202.5萬元，即月租約8.43萬元，以商舖面積約2900方呎計，呎租約29元。商舖業主為香港廖氏銀行世家的家族成員廖湯慧靄、廖偉麟及廖偉芬，他們2007年3月以2300萬元購入，租金回報4.4厘。

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