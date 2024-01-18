東涌本月暫錄24宗 逼上月全月交投

峻瀅特色戶548萬沽 實蝕27%

另一方面，將軍澳峻瀅則有特色戶蝕讓，美聯營業經理羅定康表示，屋苑1期6座低層連平台單位，實用499方呎，兩房間隔，以548萬元易手，實呎10,982元。原業主2019年7月以712萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓164萬元或約23%，連使費料實蝕約193萬元或約27%。

碧瑤灣兩房30年升1.4倍

港島老牌豪宅不乏承接力，中原副分區營業經理姚文龍表示，薄扶林碧瑤灣第24座中層A室，實用906方呎，兩房1套間隔，望山景，以1120萬元連車位沽出，實呎12,362元。原業主早於1994年以460萬元連車位買入，持貨近30年，帳面獲利660萬元或約1.4倍。此外，中原區域營業董事陳沛堯表示，西貢匡湖居2期雙號屋，面積1371方呎，3房1套間隔，最新以2968萬元連船位沽出，實呎21,648元，較市價低約半成。原業主2012年5月約2600萬元購入洋房連船位，持貨近12年，帳面獲利368萬元或14%。