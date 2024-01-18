佳悅201呎開放式戶1.1萬租出 回報3.4厘

嵐山納米樓9000元租出

回報約3.6厘

新界方面，大埔嵐山納米樓錄零議價租賃成交。中原資深分區營業經理趙愛蓮表示，嵐山9座中層H室，實用面積196方呎，開放式間隔，開價約9000元，零議價租出，實用呎租約45.9元，較對上一次兩年前以9000元的租出價相同。

上述單位新租客為外區客，需不時來往內地與本港，見單位位置方便，價錢合理，即租入單位自住。業主2022年300萬元低價入市，租金回報約3.6厘。資料顯示，上手業主2016年以280萬元購入單位，持貨約6年僅帳面升值約20萬元或7%。

香港仔中心兩房1.59萬租出

高市價約3%

另外，有租客為趕於農曆新年前租樓，不惜以高市價租住單位。香港置業分行高級聯席董事郭詠詩表示，香港仔中心本月至昨日暫錄兩宗租務成交，較上月同期5宗減少，主要與租盤盤源大減有關，其中香港仔中心F座低層06室，實用面積約448方呎，兩房間隔，以月租1.59萬元租出，實用呎租約35.5元，高市價約3%。

上述單位新租客為家庭客，原業主2020年5月以約600萬元購入，租金回報約3.2厘。

騰皇居3房連車位8萬租出

呎租53元

中半山亦錄大額租賃成交，中原地產高級分行經理余浩泉表示，剛性需求強勁，近日租賃交投持續活躍，中半山騰皇居II中層A室，實用面積1520方呎，3房1套連工人套間隔，享海景，原叫租8.5萬元，放盤不足一周即獲以8萬元連車位承租，實用呎租52.6元。

上述單位新租客為同區客，業主1998年1644萬元連車位買入，持貨逾25年，租金回報約5.8厘。