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經濟
2024年1月18日星期四
股市最前線
內地去年經濟增長5.2%達標 第4季表現遜預期 零售內房仍弱
70大中城市住宅售價跌幅近9年最大
分析：本季或再減息降準
恒指急挫589點見15月低 82隻藍籌全跌
美匯美債息回升 人幣跌至兩個月低
網信辦傳審查Shein數據處理 料調查數月 赴美IPO存暗湧
華夏日經ETF曾停牌 提示溢價風險
任澤平：大部分房企將消失或被併購
富瑞：商業房企或成港銀新風險
匯豐：機管局債券首日認購反應與綠債相若
總商會研討會：實踐董事會性別多元化
拉加德替減息降溫 預告夏季始減 歐元區英CPI同超預期
美上月零售銷售額按月增0.6%超預期
AI晶片需求樂觀 分析師升AMD目標價
張兆聰：恒指博反彈宜耐心等待
人民幣定存高息精選
技術取勝：領展料39元不易跌穿
有光科技高層客串金管局短片
劉思明：恒指會否加快見中期底部更值關注
周顯：徵增值稅將因加得減
湯文亮：賣了樓唔係咁易買得返
弦海1房350萬沽 5年實蝕四成 屋苑1年15宗二手成交 業主全蝕讓離場
佳悅201呎開放式戶1.1萬租出 回報3.4厘
東涌本月暫錄24宗 逼上月全月交投
緹外推4房大宅周日起招標
太古地產近6000萬購海傍大廈5伙
美聯盧展豪：冀港工商舖今年價穩量升
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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內地去年經濟增長5.2%達標 第4季表現遜預期 零售內房仍弱
70大中城市住宅售價跌幅近9年最大
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