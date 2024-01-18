任澤平：大部分房企將消失或被併購

籲加快取消限制措施 促樓市軟着陸

任澤平又稱，放鬆限購、限貸、限價等限制性措施是大勢所趨，這些都是此前房地產市場過熱時期出台的收緊措施，形勢已變，房地產市場從防過熱轉向防過冷，應加快取消限制性措施，促進房地產市場軟着陸。

同時，房地產市場能否軟着陸，很大程度上影響着中國經濟增速換擋能否順利，關係幾千萬人就業、幾十個上下游產業鏈，以及佔比超過三分之一的金融信貸安全，未來2至3年很關鍵，不可大意。

他又建議短期可考慮三大措施，借機全面取消限購，釋放合理住房需求，降低存量房貸利率，包括二套房，降低居民利息支出負擔；組建住房銀行，收購開發商的土地和商品房庫存，用於租賃房保障房；加快「三大工程」建設，支撐房地產投資。

至於國務院發展研究中心主辦的《中國經濟時報》指出，目前中國房地產市場供求關係發生重大變化，商品房總體短缺時代已基本結束，一線城市限購政策漸進式放鬆是大勢所趨。隨着「房住不炒」的房地產長效機制逐步建立，限購等房地產調控的行政手段終將被穩定的、制度化的長效機制所代替。

該報指出，繼去年金山區調整優化限購政策，上海市奉賢、青浦兩區再打響了2024年一線城市放鬆限購政策第一槍，並預計未來上海五大新城中的嘉定、松江亦有望調整優化。

一線城市或將根據房地產交易市場的變化來逐漸調整優化限購等政策，住宅市場比較冷、購買力較弱的區域或先放鬆限購，購買力較旺的地方則繼續執行限購政策，以保持具有風向標意義的一線城市房地產市場平穩健康發展。