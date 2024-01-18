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經濟

華夏日經ETF曾停牌 提示溢價風險

【明報專訊】近期內地市場對與日本股市有關的ETF產品需求增強。澎湃新聞更引述消息人士報道，基金公司在正分配更多QDII（合格境內機構投資者）額度予日經ETF，以遏制交易價進一步大幅偏離基金淨值，降低溢價水平。基金人士稱，目前總QDII額度是固定的，外管局沒有新批額度下，基金公司唯有盡可能從其他產品上調配。華夏基金昨日指出，由於旗下日經ETF市價明顯高於資產淨值，因此要昨日開市後一度叫停1小時，向投資者提示風險。

今年來已5次暫停交易

華夏野村日經225 ETF（滬：513520）昨日開市至10時半時段停牌，公告稱ETF二級市場交易價格明顯高於基金佔有率參考值，提示投資者關注溢價風險，若盲目投資可能遭受重大損失。該ETF復牌後一度再衝高及後逐步回落。該ETF自今年以來已先後錄得5次暫停交易。

近期內地股市偏弱，當地投資者遂將資金湧向高企的日經225指數產品，致市價明顯高過資產淨值。如華夏野村日經225 ETF昨收報1.444元（人民幣，下同），相對資產淨值1.3154元溢價9.5%。過去一年該基金升幅更達30.7%，相對滬深300指數過去一年下跌21.8%。

昨成交額近40億

該ETF成交自年初日均少於1億元，到周二創紀錄達47.79億元。昨日成交仍有39.5億元，為紀錄次高。其他日股ETF方面，易方達日經225指數ETF（滬：513000）的市價跟資產淨值溢價較少，約為1.3%，但是昨日成交亦多達2.46億元。其他如工銀瑞信大和日經225（深：159866）、華安日經225（滬：513880）及南方頂峰TOPIX（滬：513800）亦分別錄得9.92億元、3.95億元及9850萬元成交。

彭博引述工銀瑞信基金大和日經225 ETF的基金經理李銳敏指出，在二手成交價高於日本市場定價上，疊加了內地投資者的預期和情緒，在投資風險偏好抬升乃至情緒過熱的過程中，容易出現溢價風險。

相關字詞﹕華夏野村日經225

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