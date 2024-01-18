明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美匯美債息回升 人幣跌至兩個月低

【明報專訊】市場對美國提早減息的預期降溫，令美匯與美債息近日回升，昨日美匯指數企穩103點水平，拖累人幣匯價相對走弱，再加上滬深股通連續4日出現淨沽出，單是昨日已淨沽出130億元人民幣，創15個月以來單日最大淨沽出，亦令人幣匯價進一步受壓。有分析認為，近日多名聯儲局官員於公開場合表示不會太快減息，令美匯及美債息回升，日圓及人民幣走弱，但對人幣中線走勢樂觀，因預計美國於第二季將討論減息，人幣或可重上7.1水平。

昨日人民幣中間價報7.1168；在岸人民幣收報7.1966，跌128點子（1元等於1萬點子）；離岸人民幣截至晚上8時18分，報7.2178，升12點子，昨傍晚時份離岸人民幣曾見7.2284見兩個月低位（見圖）。

分析：人幣中線走勢樂觀

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻表示，美國就業數據向好，以及多名聯儲局官員於公開場合表示不預期減息於短期內發生，當中亦有官員表示到第二季亦不會減息，再加上芝商所（Fed Watch）利率期貨顯示，美國要至9月減息機會率才會達九成，令昨日美匯重上103水平，同時帶動美國10年期債孳息重上4厘，令非美元貨幣如日圓、人幣匯價走弱。

湯麗鴻預料，若美匯指數升至103.7水平，人幣將於短期內都會處於走弱的狀態，不排除美元兌人民幣短期內會上試7.25水平。但她對人民幣的中線走勢樂觀，因預計美國將於第二季開始會討論減息，不排除人幣離岸價會回升至7.1水平。

相關字詞﹕離岸人民幣 淨流出 南水 美聯儲 日圓 減息 湯麗鴻 美國債息 美匯指數 人民幣

上 / 下一篇新聞