恒指急挫589點見15月低 82隻藍籌全跌

隔晚美股下跌，港股低開101點至15,764點已是全日高位，隨內地公布經濟數據，恒指沽壓加大，午後最多跌670點，低見15,194點，最終收報15,276點，瀉589點或3.7%；國指收報5132點，跌210點或3.9%；科指挫165點或5%，收3160點。內地股市全線報跌，上證指收報2833點，跌60點，深成指收報8759點，跌232點，兩市成交縮減至6375億元人民幣。

科網內房重災 美團跌穿招股價

北水淨買入增至59.3億元，除盈富（2800），主力掃騰訊（0700）、美團（3690）及金融股。南水則淨沽130億元人民幣，為2022年10月底以來最大單日走資，連續4天累計淨沽205.76億元人民幣。ATMXJ全軍覆沒，美團甚至跌穿2018年招股價69元，收市挫近7%報68.75元，京東（9618）插逾6%，騰訊亦跌2.7%（見表）；金融股、本地地產股及內房股齊齊捱沽，匯控（0005）亦跌2%，見1個月低位；阿里健康（0241）插8.6%，為表現最差藍籌，海爾智家（6690）跌1.1%，已是表現最好藍籌。

財爺稱無意開徵資本增值稅

港恐慌指數VHSI昨曾急升最多17.7%，見15個月最大升幅，升至26.51點，見兩個半月高。耀才證券研究部總監植耀輝表示，昨日港股未至恐慌拋售，但全線藍籌報跌，今年開局以來只有1日升市，相信是基金減持港股的配置，他又指月內恒指跌10%、科指瀉16%，累積跌幅更加驚人，而且ATM等重磅股跌至低位仍無撈底迹象，反映投資者乏信心，後市趨勢仍然是跌。阿仕特朗資產管理董事鄭家華亦稱，繼去年沽貨後，今年初全球基金仍繼續減持內地及本港股票，相信與11月美國大選有關，估計2022年10月的低位14,597點將不保。

正在瑞士的財政司長陳茂波昨越洋接受本地傳媒訪問時強調，目前或短期香港無意開徵資本增值稅，港股夜期早段由跌轉升。資深股評人郭思治表示，早知如此，當日「提嚟做乜」？至於短期無意開徵的「短期」代表多久呢？他認為有關官員還是少講為佳。