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經濟

分析：本季或再減息降準

【明報專訊】內地多項經濟數據在12月表現偏弱，不過人行本周初未如市場預期減息，去年底經濟工作會議用語未見驚喜，市場觀望內地會否推出更大型刺激經濟方案。國家統計局長康義表示，去年增發國債、減稅降費、降準降息等政策效應，將在今年持續釋放，今年還將儲備優化一些新措施，一同穩定經濟運行。

匯豐報告指出，內地為應對短期經濟壓力，近月已相當積極，包括上季額外增發1萬億元（人民幣，下同）特別國債、通過抵押補充貸款注入3500億元流動性，並傳出今年再發1萬億元長期特別國債，相信政策有助穩定復蘇趨勢和恢復市場信心，也顯示當局的策略有變。匯豐預期，未來內地會採取更為整合方法，加強財政支持，同時以貨幣政策工具支持房地產市場轉型。該行預期未來數年，內地廣義赤字率會保持GDP的約8%，高於疫前6%水平，貨幣政策則保持目前寬鬆取態，通過抵押補充貸款或降準0.5個百分點注入流動性，料下半年減息兩次，各自0.1厘。該行認為，內地消費穩健增長，可推動今年GDP全年增長4.9%。

大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒稱，今年內地可能需集中資源應對內房及地方債問題，或限制財政政策直接刺激實體經濟空間，人行去年透過減息降準和不同政策工具，向市場注入流動性，惟信貸增長未見大幅反彈，或反映房地產疲弱，削弱信貸需求。他認為，內地第一季仍有機會再減息或降準，並有進一步穩定房地產措施。該行預計，今年內地經濟有4.8%增長。

相關字詞﹕中國經濟 降準 國家統計局 貨幣政策 減息 人民銀行

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