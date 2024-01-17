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經濟
龍彩霞 基金特區

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龍彩霞：惠理看好內地經濟次季復蘇 投資氣氛望改善 利好港股

【明報專訊】惠理投資董事及多元資產投資主管鍾慧欣表示，從宏觀經濟的角度來看，通脹蔓延不同地區如美國、歐洲及亞洲大部分地區，包括長期處於通縮狀態的日本。美國聯儲局的迅速加息，導致美元大幅升值。由於人民幣的下行壓力有可能加劇，這是中國進一步放寬宏觀政策的阻力，也影響支持經濟的靈活性。另一方面，日本擺脫「通縮陷阱」，帶動其股市成為近期亞洲表現最佳的股市之一。投資者關心中國市場前景，她表示，內地經濟將在今年第二季開始復蘇，市場形勢最終將從最悲觀的投資情緒及部署中改變。

市場在2023年初對中國經濟重新開放帶來的刺激作用抱有高度期望，並認為這將利好整個亞洲地區，故市場在去年初時表現強勁。然而，儘管中央政府宣布一些扶持措施，但中國房地產行業持續低迷，繼續打擊消費者信心，並拖累整體經濟，樂觀情緒因此迅速消退，這亦導致亞洲高收益債券市場陷入困境。一如股票市場，亞洲高收益債券市場在2023年初的投資氣氛樂觀，但由於中國房地產銷售在經濟重新開放後仍然低迷，該市場在第二季開始調整。隨着一家被視為「財政狀况穩健」的大型民企發展商在去年底前違約，內房市場其後進一步惡化。儘管中國政府宣布推出更多扶持措施，但由於投資者信心脆弱，故A股表現持續波動。

內房佔GDP約25% 必須穩房市

由於美國國債收益率下降及美元走弱，亞洲的投資環境變得更加有利。全球通脹壓力已逐漸緩解，通脹回落的趨勢有可能延續至2024年。其中內地將在2024年進一步下調存款準備金率及貸款市場報價利率，同時採取寬鬆政策，以改善融資及貨幣環境，這些措施有可能在上半年推出。2024年的關鍵在於政府會否進一步實施扶持政策，以幫助陷入困境的房地產市場，尤其是為面臨融資困難的發展商緩解壓力的具體措施。內地房地產市場佔中國GDP約25%，房地產市場長期疲弱有可能持續拖累市場情緒。

2024年投資策略以股息為重

鍾慧欣認為，內地新屋銷售可能在短期內持續放緩，從而影響財富效應及消費需求。惠理認為穩定的中國房地產市場對於消費者信心恢復及經濟增長回升至關重要。她表示，要密切注意中央政府會否增加槓桿並為地方政府承擔更多債務。她預計中國經濟將呈U形復蘇，2024年投資策略主調以股息為重點，主要認為是因貨幣政策放寬而受惠。

全球方面，從估值的角度來看，鍾慧欣認為亞洲股票仍然大致吸引。亞洲的經濟增長與世界其他地區趨同，可能會導致估值上的均值回歸，進一步推動亞洲股市在未來1年實現強勁的回報。部分在2023年表現領先的股票，有可能在2024年繼續跑贏大市。她亦發現，消費電子產品周期呈觸底反彈的迹象，但該行業由於估值偏高，波動有可能增加，因此選股最重要的將是捕捉機會及管理風險。

由於投資者目前預計將迎來「金髮女孩」的最佳環境，並預計2024年將在通脹回落及經濟「軟着陸」的情况下大幅減息，美國市場將維持上行趨勢。此外，美國國債收益率下降及美元走弱使亞洲股市的環境變得有利；其中，台灣及韓國的科技行業繼續因美國科技市場的動力及美國國債收益率下降而受惠。由於宏觀環境及國內消費強勁，印度亦借助這股動力上升。鍾慧欣對港股看法審慎樂觀，但港股面對高昂樓價、租金及勞動力成本持續對企業構成壓力，以上問題可能需要更長時間來解決。同時，如果地緣政治風險持續增加，市場或會出現更大波動，當中國出現周期復蘇，這將利好香港股票，相信國際資本會重返AH股市場以把握相關機會；與內地股票一樣，香港股票的估值低迷，因此應為長期投資者提供吸引的入市點。

留意多地大選 或導致政策轉向

從估值的角度來看，鍾慧欣認為亞洲股票仍然大致吸引。亞洲的經濟增長與世界其他地區趨同可能會導致估值上的均值回歸，進一步推動亞洲股市在未來1年實現強勁回報。雖然全球各地今年將舉行多場選舉，但最矚目的是2024年下半年的美國總統大選，投資者亦應關注亞洲部分重要選舉，尤其是台灣、印尼、韓國及印度。視乎選舉結果，所有這些選舉均可能導致政策方向、國際關係、中國與東盟及其他北亞國家之間的關係發生變化。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]

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