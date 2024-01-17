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薈鳴主打1房 社區民生配套足

薈鳴

【明報專訊】黃大仙屬東九龍發展成熟民生區，宏安地產（1243）發展的全新單幢項目薈鳴，是區內約8年來，首個新登場住宅樓盤。薈鳴關鍵日期為2025年4月，樓花期長約15個月，提供230個單位，主打細單位，超過五成單位屬1房戶，而周邊交通便利、民生配套齊備，料可吸引上車客。

明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

薈鳴位處黃大仙鳴鳳街，鄰近聖母書院、聖母醫院等；項目提供230伙，涵蓋開放式至兩房間隔，標準戶實用200至375方呎；至於20伙特色單位，實用178至375方呎。可留意是，其中2樓G室，實用207方呎、屬1房間隔，外連的私家平台，面積達1251方呎，意味戶外面積較室內空間大約5倍。

提供230伙 涵蓋開放式至兩房

現時開放的兩個示範單位，其中連裝修示範單位，參照18樓A室搭建，實用356方呎兩房間隔。甫進入單位，玄關位置設有收納櫃，可用來擺放雨傘及鞋，另一邊擺放椅子及大鏡，方便戶主出門前穿鞋及整理儀容。

主人房設曲尺窗 料採光不俗

單位樓層高度約3.15米，長形大廳連開放式廚房，面積估計逾100方呎；現場所見，可擺放小餐桌及梳化。客廳外連38方呎露台及工作平台、並連冷氣機平台，部分空間設收納櫃，用來擺放洗衣乾衣機，善用戶外空間。

沿走廊前進，是兩間睡房及浴室。主人房面積約52方呎，備有曲尺窗，料採光不俗，雙人牀靠窗擺放後，牀邊還可擺放衣櫃；另客房間隔四正，同樣可擺放睡牀及衣櫃。

薈鳴標準1房戶設126個，佔全盤單位總數約55%，另一個示範單位屬清水房展示，以18樓F室為藍本，實用260方呎1房間隔。大廳開則四正，其中一邊安裝大玻璃窗，增加室內採光度。

露台放置洗衣乾衣機

交樓配套方面，廚房的電磁爐、洗衣機等家電選用法國品牌De Dietrich，惟單位的雪櫃、蒸焗爐設於玄關旁，擺位靠近大門，當打開雪櫃或蒸焗爐時，或會阻擋大門開關。

房間內籠四正，但有別時下新盤，房間與旁邊的浴室不相連，換言之，如有親友到訪，不需要經過房間前往浴室。

由於薈鳴位處舊區，中低層單位景觀，料以周邊舊樓景為主，而部分向鳴鳳街的中低層單位，住戶或會受汽車聲浪影響。此外，項目不設車位，駕車人士需要到附近停車場泊車。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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