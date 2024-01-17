專才2.2萬租太古城兩房 呎租38元

林續稱，單位業主於2006年以約325萬元購入，租金回報率高見8.1厘。

#LYOS花園特色戶呎租35.5元

除市區大型屋苑外，新界新樓亦受租客追捧，長實（1113）旗下元朗洪水橋#LYOS，去年底已正式入伙，中原副區域營業經理王勤學表示，屋苑入伙後已錄約7宗租賃成交，其中第1B座地下連花園特色戶，實用282方呎1房間隔、連花園約85方呎，業主叫租1.28萬元，獲租客即睇即租，減價至1萬元租出、實用呎租35.5元，即減價2800元或22%。

上述業主2021年以479.7萬元一手購入，享約2.5厘租金回報率。王續稱，#LYOS現時有約28個放租盤，最平為開放式單位，月租叫價9800元起。

朗濤海景3房零議價4.5萬租出

此外，大單位租盤亦獲承接。鷹君（0041）發展、位於大埔白石角的朗濤，屬區內的半新盤。

中原分行經理曾嘉匯表示，朗濤第9A座中層A室，實用面積1224方呎3房連套間隔、可望吐露港海景，業主叫租約4.5萬元，獲區內家庭租客零議價承租，實用呎租約37元；業主2022年以2400萬元購入單位，享約2.3厘租金回報率。