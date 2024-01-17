赤柱低密度住宅標售 意向價1.5億

負責是次招標的第一太平戴維斯表示，上述赤柱大街5B號伴閑居，現狀為一幢6層低密度住宅大廈，全幢總樓面面積約為8908方呎，包括地下4個商舖、5層住宅（每層兩個住宅單位），地舖建築面積由525至833方呎不等；住宅單位實用面積介乎492至676方呎。

物業以現狀部分連租約出售，截標日期為今年3月8日。

總樓面8908呎 裕景興業持有

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，業主於1995年向香港政府買入地皮重建，屬首次市場上放售，現時意向價約為1.5億元，以總樓面8908方呎計、意向呎價約1.68萬元，參考同區成交，如赤柱新街3至5 號全幢，物業連地舖先前以1.3億元成交，呎價約1.8萬元。

該行續稱，赤柱聚集許多本土特色小店，每年均吸引不少遊客前來，而赤柱特色餐廳林立，各樣民生配套如超市、商場等充足，與物業均於數分鐘步程距離內，步行至赤柱村巴士總站、小巴站只需約數分鐘，同時物業面向赤柱灣，高層單位可眺望海景。