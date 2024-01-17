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經濟

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Napoli出租單位轉發售 周六賣12伙 啟德跑道區天璽．海月底公布銷售部署

【明報專訊】雖然新春將至，但部分焦點新盤蠢蠢欲動；龍頭發展商新地（0016），計劃本月底公布旗下啟德跑道區天璽．海銷售部署前，先以元朗錦田PARK YOHO Napoli進行「熱身」，項目把部分原先作收租單位轉租為賣，並於日前加推全新6號價單，昨日上載銷售安排，於本周六先到先得新一輪發售12伙。

明報記者 林尚民

根據銷售安排，PARK YOHO Napoli周六發售的12伙，全部位於第21B座，涵蓋2樓、7樓及12樓A至D室，實用介乎487至572方呎，屬兩房、兩房連儲物室間隔，折實價647.8萬至785.26萬元、折實呎價13,252至13,728元。

新地表示，PARK YOHO Napoli第21A、21B及22座單位，早前曾作出租用途，相關單位會轉租為售，並會進行翻新，定價亦反映相關情况；以第21A、21B座而言，有逾70個單位屬轉租為賣。至於項目提供的現樓單位，將會開放予有興趣準買家參觀。

雷霆：天璽．海屬「跑道王者」

PARK YOHO Napoli 於2018年9月開始開售，目前待售餘貨料逾190伙，新地日前加推6號價單涉74伙，整批折實均呎13,756元，比2021年3月推出的5號價單的折實均呎1.79萬元，低約23%；此外，買家完成交易可獲最高回贈約15.5%，較之前提供約5%回贈明顯增加。

至於新地部署今年推出的新盤，以啟德兩個項目，即跑道區天璽．海、位處內陸地段的天璽．天最矚目；其中天璽．海被新地副董事總經理雷霆形容為「跑道王者」，他昨日回覆本報查詢時表示，將於本月底公布該盤最新銷售部署。

位處承豐道26號的天璽．海涉439伙，分兩期發展，第一、二期分別提供256伙及183伙，預計2025年10月及12月落成；項目主打大單位，佔約70%屬4房大戶，實用面積約1100至2200方呎，另設特色戶，8伙連私人泳池，最大特色戶實用面積逾4600方呎。

揚海增兩宗撻大訂 料殺訂645萬

另據本報統計，本月主要新盤共錄約26宗撻訂個案，包括23宗屬撻大訂；新增兩宗撻大訂，來自嘉里（0683）、港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸揚海，為實用921方呎第2A座23樓D室、實用955方呎的第2A座12樓A室，同為3房戶，2021年9月以3163.1萬、3287.01萬元售出，實呎均逾3萬元，單位現已撻大訂，以樓價10%計，料兩買家損手約316萬及328萬元，共涉殺訂額約645萬元。

發展商同時上載銷售安排，兩伙改以招標形式推售，招標日期為本月20日至3月29日；揚海本月迄今暫錄4宗撻大訂。

名日．九肚山特色戶呎售1.97萬

成交方面，長實（1113）營業經理詹勳榮表示，旗下沙田九肚名日•九肚山，連續兩日錄成交，新售出第2座頂層25樓B室3房連天台特色戶，實用1053方呎連570方呎天台，成交價2080萬元，實呎19,753元。

相關字詞﹕新地副董事總經理雷霆 揚海 天璽．海 PARK YOHO Napoli

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