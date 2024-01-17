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經濟
2024年1月17日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
恒指失守萬六關 見14月新低 預測市盈率8.23倍 估值至少10年低
中移第2日回購 股價逆市升
IMF總裁︰中國需結構改革防經濟下滑
新加坡銀行：今年中資股每股盈利料增7%至8%
周五上市一周年股份解禁 樂華娛樂股價急瀉78%
彭博：中國研發萬億超長國債振經濟
Argyle籲招商局中國基金賣股套現 市值大幅折讓 增派息回饋股東
90年代初發起上市 創始股東「粒粒皆星」
摩通：徵增值稅 港樓或恐慌拋售
HashKey投前估值逾12億美元 晉身獨角獸
廣青總：66%受訪港青願赴大灣區發展
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平安銀行傳將41房企 納可獲融資「白名單」
調查：25%CEO料因AI裁員5% 問今年內影響 媒體娛樂銀行等行業稱最大
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美元定存高息精選
涂國彬：通脹數據不一 金價暫2050美元整固
技術取勝：馬鋼有望上試50天線
劉思明：恒指近超賣或帶動短線反彈
周顯：兩件事反映證券政策失敗
湯文亮：銀行「冚旗」 很難借錢買樓
Napoli出租單位轉發售 周六賣12伙 啟德跑道區天璽．海月底公布銷售部署
赤柱低密度住宅標售 意向價1.5億
天晉IIIB一房售550萬 屋苑二手新低
專才2.2萬租太古城兩房 呎租38元
周生生家族成員 2250萬購屯門舖
薈鳴主打1房 社區民生配套足
社區民生設施足 購物便利
龍彩霞：惠理看好內地經濟次季復蘇 投資氣氛望改善 利好港股
劉思明：恒指近超賣或帶動短線反彈
【明報專訊】港股延續跌勢，恒指錄得近3個月最大百分比跌幅，隨着接近超賣，或有技術反彈。目前除了周期行業、收息股及少數出行概念外，暫沒有見到明顯主題跑出拉動反彈。
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