「蘋果觀察家」：歐盟版App Store未來數周登場

【明報專訊】彭博社著名「蘋果觀察家」Mark Gurman預告，蘋果（美：AAPL）將在未來數周把App Store「一分為二」，在歐盟地區設獨立版本的App Store，有別於世界其他地區使用的App Store標準版，讓歐洲的iPhone及iPad用戶毋須指定透過App Store進行軟件下載，以配合歐盟的《數碼市場法》（DMA）規定。根據DMA，蘋果須允許開發商在App Store以外的渠道發布iOS軟件，而第三方軟件也可使用第三方支付平台，供消費者進行「應用內購買」，而蘋果須在3月7日限期前完成改動。