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經濟
國際金融

股票交易等收入急增 高盛上季多賺51%

【明報專訊】高盛（美：GS）逐漸擺脫正在剝離的消​​費銀行業務的影響，股票交易部門收入隨着市場復蘇而顯著增長，加上資產及財富管理業務收入急增，抵消了投資銀行業務的疲弱表現，促使第四季利潤按年急增51%至20.1億美元，每股盈利為5.48美元，高於分析師平均預期的3.51美元。高盛股價早段升逾1%。

抵消投行業務疲弱表現

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）稱，對高盛來說，「這是執行計劃的一年，憑藉2023年取得的成就，加上我們清晰的精簡策略，為2024年奠下更強大的基礎」。

高盛股票交易收入第四季按年增長26%至26.1億美元，增幅是市場預期的3倍。市場人士預期美國經濟可望軟着陸，加上對美聯儲的減息預期，成為股市交易增加的催化劑。高盛第四季的資產及財富管理收入亦按年增長23%至43.9 億美元，當中包括出售部分財富業務而賺進的3.49億美元。此外，受惠於信用卡餘額增加，高盛包含消費者業務的「平台解決方案」部門，第四季收入按年增長12%至5.77億美元，抵消了貸款業務減值的衝擊。

與其他大型銀行一樣，高盛也要向美國聯邦存款保險公司（FDIC）支付特別費用，以彌補FDIC去年挽救銀行危機所蒙受的損失。高盛為此支付了5.29億美元，與其此前預估一致。高盛全年利潤跌24%至85.2億美元。

摩根士丹利（美：MS）第四季債務承銷業務增加，推動投行業務反彈，但由於罰款及FDIC特別費用為其帶來5.35億美元開支，令其第四季利潤按年跌三成至15.2億美元，其股價早段跌4%。

IMF：美軟着陸可能性大升

國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁Gita Gopinath昨在達沃斯世界經濟論壇表示，IMF估計，美聯儲加息的75%影響已傳導至美國經濟，其餘將在今年完成，而美國經濟仍具有很大的韌性。她指出，雖然加息帶來影響，但整體來說，家庭和企業的資產負債表更為強勁，勞動市場雖在降溫，但放緩的速度很慢，而通脹已經回落，使經濟活動毋須顯著受壓，令IMF認為軟着陸的可能性上升了很多。市場對美聯儲3月減息的預期稍為緩和，美匯指數昨晚升至103.2左右，在1個月高位徘徊。美國10年期國債息率昨晚重返4厘水平，美股三大指數早段微跌。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕軟着陸 國際貨幣基金組織（IMF） 美匯指數 美股 摩根士丹利 利潤 高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon） 高盛

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