調查：25%CEO料因AI裁員5% 問今年內影響 媒體娛樂銀行等行業稱最大

PwC的調查訪問了105個國家的4702名企業負責人，以研究AI對商業機構及經濟的影響。約46%受訪CEO預計，引入生成式AI可在瞬間創造大量文本、圖像及電腦編碼，可在未來12個月提高盈利能力。

PwC：38%受訪CEO預期今年經濟更好

PwC的調查顯示，更多CEO預計2024年的經濟增長將會增強，並認同生成式AI及氣候變化等重大轉變所帶來的機遇。約38%的受訪CEO樂觀預期，今年全球經濟將會更好，比例較2023年的18%增加1倍以上。最新的調查數據反映，全球CEO認為通脹最嚴峻的時期已成過去，市場人士紛紛押注美聯儲等主要央行最早將在今年春季開始減息。

PwC全球主席羅浩智（Bob Moritz）指出，相比宏觀經濟的挑戰，商界領袖愈來愈關注行業內的顛覆性力量，紛紛加快生成式AI的部署，又或建立業務，應對氣候變化的挑戰和機遇。

PwC的調查顯示，32%受訪CEO過去一年已在公司引入生成式AI，且愈來愈多CEO計劃在未來幾個月引入。約58%受訪CEO表示，希望生成式AI在未來12個月為其提高產品或服務的質量；69%受訪CEO表示，員工需要學習新技能。

最擔心網絡安全及虛假信息傳播

很多經濟學家預期，隨着AI趨於普及，勞動力市場將面臨劇變。高盛去年已預測，AI的最新突破，可能會導致美國和歐元區約四分之一的工作透過自動化完成，令生產力顯著提升，促使全球GDP在未來10年平均每年提升7%。

當談論到AI帶來的風險，PwC的調查顯示，CEO最擔心的是網絡安全及虛假信息傳播。

不過整體來說，多數CEO認為，通脹和宏觀經濟波動等威脅，大於網絡安全風險、地緣政治動盪及氣候變化的影響。

（金融時報）

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