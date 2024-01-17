蜜雪冰城傳停瓶裝飲料業務

初步上市文件未見相關業務信息

蜜雪冰城本月初向港交所遞表申請來港上市，聯席保薦人包括美銀、高盛及瑞銀。早前有市場消息指出，公司計劃集資10億美元（約78億港元），但公司向港交所（0388）提交的初步上市文件中未透露任何與瓶裝業務有關的信息，集資用途亦未包括擴展相關業務。

據悉，蜜雪冰城的瓶裝水於2022年8月開始售賣，380毫升售價1.5元（人民幣，下同）。除瓶裝水以外，蜜雪冰城於2023年5月曾上線兩種口味的瓶裝汽水，480毫升的零售價約5元。

零售專家：瓶裝水競爭激烈

報導引述資深零售專家王國平稱，通過門店賣奶茶和通過商超渠道賣飲料是兩門截然不同的生意。瓶裝水領域競爭激烈，對供應鏈的管控要求較高，且毛利空間有限。

從產品價格的角度看，蜜雪冰城瓶裝水的價格在1至2元，相對於農夫山泉及怡寶無任何優勢。並且分銷店舖的貨架能夠擺放的商品數量是固定的，如果貨架要擺放蜜雪冰城，相當於要撤下農夫山泉或怡寶等產品，若要商超做此決定，顯然需要高額的排面費，成本自然很高。因此，王國平表示，蜜雪冰城放棄瓶裝水業務，主要是該業務無法為其帶來太多的收益。