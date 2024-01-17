摩通：徵增值稅 港樓或恐慌拋售

違低稅政策 料引強烈反對

該行認為，本港不太可能實施資本增值稅，因為這將違背了整體低稅政策，而且新加坡亦無實施資本增值稅，相信此舉會引來業界參與者的強烈反對。

摩通指出，即使引入資本增值稅，亦可能附帶若干條件，例如只適用於轉售，如在兩三年內出現轉售時需徵稅，這做法將有助於減輕短期恐慌性拋售的潛在影響。若從長期看，實施資本增值稅的國家，如美國，他們的樓價多年來亦一直呈穩定上升趨勢，因此單獨的資本增值稅未必會引起長期樓價調整。

倘附帶條件 減潛在影響

摩通又指出，本港樓市情緒依然低迷，減息可能不會如預期般快，在更強的利好催化劑出現前，對內房及香港房地產行業持謹慎態度。

在本月初，財政司長陳茂波在港台「眾言堂」就本屆政府第二份財政預算案進行諮詢，多名市民關注政府財政收入減少，建議納入新稅種，包括資本增值稅等。陳茂波表示，在社會充分討論前，不會隨意引入新稅種，資本增值稅是研究範圍之內，但要視乎該稅種對本港國際競爭力影響，以免「因加得減」。在現時本港樓價下行下，陳茂波的言論即引來社會激烈討論，亦被指執行上有困難，亦為樓市雪上加霜。