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經濟

IMF總裁︰中國需結構改革防經濟下滑

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）昨日出席世界經濟論壇期間，表示中國需要推行結構改革，以避免經濟增長大幅下滑。另世界經濟論壇最新調查報告顯示，有近七成首席經濟學家料今年中國經濟將保持適度增長。

預計歐經濟疲軟受訪者急增

奧爾基耶娃接受CNBC採訪時表示，短期而言，中國房地產仍有待恢復，地方政府債務水平也較高；長期而言，政府需應對人口結構變化和民眾信心低迷的問題。她稱，中國需要繼續開放經濟，平衡增長模式，使其更偏向國內消費，這意味着要增加民眾信心，令他們增加消費開支。若中國不改革，經濟增長或下降至4%以下。

另外，世界經濟論壇最新發布《首席經濟學家展望》報告顯示，有56%的首席經濟學家料今年全球經濟將走弱，四成受訪者預計不變或上行。至於中國因消費疲軟、工業產量減少及房地產市場低迷，阻礙經濟復蘇，有69%受訪者料中國經濟將保持適度增長（見圖）。該報告提及，與去年9月意見調查時相比，預計歐洲經濟將疲軟或非常疲軟的受訪者比例幾乎增加一倍，達到77%。

料地緣政治引發全球經濟不穩

同時，有八成或以上受訪者表示，未來3年地緣政治形勢將引發全球經濟不穩、股市震盪、經濟活動本土化及地緣經濟陣營化；同時，有近六成受訪者認為，該情勢將擴大發達國家與發展中國家的差距。另有三分之二的受訪者認為，產業政策將創造新的經濟增長點，惟大多數受訪者警告財政壓力將增加，高收入與低收入經濟體之間的差距將拉大。

生成式人工智能（Generative AI）方面，有逾九成的首席經濟學家預期，在未來5年人工智能帶來的生產紅利為高收入經濟體帶來龐大經濟效益，僅有53%的受訪者認為低收入經濟體也能獲得同樣效益，反映人工智能為不同收入群體帶來的收益存在廣泛差異。

相關字詞﹕國際貨幣基金組織（IMF）

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