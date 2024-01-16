日本免NISA稅吸散戶炒股 增投資額度 或年吸金千億湧股市

日經指數昨曾突破36,000點大關，再創近34年高。今年以來，日經指數累計上漲7%，市場關注其今年能否突破1989年所創的38915.9點歷史高位。受能登半島地震影響，市場對日本央行提早退出超級寬鬆政策的預期消退，對貨幣政策敏感的日本兩年期國債孳息率昨跌至負值，是去年7月以來首次。美國周一為馬丁路德金紀念日，美股休市。

日經曾升破36000 創34年高

彭博社指出，主要投資於共同基金的Tsumitate NISA，每年投資上限已由40萬日圓提升至120萬日圓（約6.4萬港元），而可投資於個股和ETF的「增長NISA」（Growth NISA），每年投資上限則由120萬日圓提升至240萬日圓（約12.9萬港元）。兩種投資框架合計，每年的投資額度達360萬日圓（19.3萬港元），而以往只能在Tsumitate和增長框架之間選擇其一。

日本樂天證券總裁Yuji Kusunoki指出，NISA似乎已吸引更多散戶。看好日本股市的交易員期望，新措施有助延續日本股市去年的升勢。日經指數去年升近三成，是全球升幅最大的股票指數之一。

東京證券交易所昨亦公布了自願提高資本效益計劃的上市公司名單，以促進企業治理。日本交易所集團表示，迄今為止，在東京證券交易所（TSE）主要（Prime）市場上市的企業當中，約40%已披露此類計劃。

此外，將於今年4月生效的一項新法規，將取消企業必須在第1季、第3季發布較業績報告（earnings reports）更全面的監管財務報告（regulatory financial reports）。每個季度編撰的監管財務報告，對企業是一種負擔，因為它們與部分業績報告內容重疊。不過上市公司仍需每半年提交一次更詳盡的財務報告。至於季度業績將要求企業披露每個業務部門的收益和現金流信息，讓投資者更了解公司的營運狀况，吸引他們入市的興趣。

挪威主權基金憂通脹 看淡幾年回報

另外，全球最大主權財富基金——管理1.5萬億美元資產的挪威主權財富基金，正為未來幾年市場表現不佳做好準備。該基金的行政總裁Nicolai Tangen在達沃斯世界經濟論壇接受彭博電視台訪問時表示，在投資回報方面，「我們並不十分樂觀」。他指出，潛在的通脹壓力較大，「我認為這種壓力將持續更長時間」，而國際央行對「太快減息」將「非常謹慎」，因為他們加息的反應太慢。

他認為許多國家工人的加薪要求非常高，可能會導致未來通脹螺旋式上升，加上氣候影響可能不利於控制物價，還有地緣政治、貿易路線等，這並非令人愉快的組合。

（綜合報道）

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