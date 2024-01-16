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經濟
2024年1月16日星期二
技術取勝
投資策略
人行投放近萬億MLF 減息預期落空 本月淨放水2160億 分析料慎選減息時機
匯豐料中國GDP升4.9% 內房財策寬鬆空間大
港股連跌兩日 科指挫1.9%逾一年新低
傳解放軍用文心測試AI 百度澄清後仍挫12%
摩通狠劈李寧目標價69% 股價曾瀉4%
港去年貨櫃吞吐量27年新低 跌14%
理想汽車減價迎戰 L7首跌穿30萬 市場憂蠶食盈利 新能源車股價齊挫
高盛維持台股「中性」看法
調查指市佔落後 戶戶送：非常誤導
完美醫療新品牌「悟空spa」連開3店
華晨傳售華晨寶馬25%股份 一汽等洽購
陸恭蕙倡政商學界 聯手推綠色建築 採節能材料 藉AI收集資料
稱港女性職場參與度高 有能力做上市公司董事
日本免NISA稅吸散戶炒股 增投資額度 或年吸金千億湧股市
松下工業造假 52產品涉違規
星洲去年新盤售6671伙 08海嘯後新低
張兆聰：長建現突破 候回調買
港元定存高息精選
陳錦興：貨幣環境趨寬鬆 中信証券展韌性
何民傑：資本增值稅礙創科
辛建國：展望2024年生成式人工智能發展
袁啓亮：影視文旅重新出發：從《繁花》看香港「城市名片」（三之一）
國產手機屏幕玻璃大突破 足可挑戰康寧霸主地位
技術取勝：中遠海能料8.8元沽壓大
劉思明：資金傾向防守 慎選中資電訊股
周顯：經濟增長推升樓價才健康
湯文亮：在香港冇膽千祈唔好買樓
Napoli突推74伙 折實均呎1.37萬 低3年前逾兩成 兩房折實647萬入場
緹外錄付辣稅成交 涉3600萬 減辣後最多
MONTEREY一房615萬沽 5年實蝕27%
英來港高才客2.3萬租珀麗灣3房戶
浸會醫院1.37億購偉業街105號全幢
去年補地價不足200億 近3年新低
技術取勝：中遠海能料8.8元沽壓大
【明報專訊】華虹或補回下跌裂口（圖）
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