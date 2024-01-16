國產手機屏幕玻璃大突破 足可挑戰康寧霸主地位

巨犀玻璃撞碎iPhone超瓷晶玻璃

1月8日，榮耀宣布Magic6全系列新手機將配備全新「巨犀玻璃」，並發表了一段包括3項極限測試的短片，公開向iPhone 15採用的康寧「超瓷晶玻璃」（NanoCeram）挑戰。

第一項測試是「峰頂急墜」。榮耀Magic6和iPhone 15兩款手機同時以屏幕向下姿態，從1.2米高度跌落一塊堅硬碳化矽路面材質平面上。結果Magic6的巨犀玻璃完好無損，而iPhone 15的超瓷晶玻璃明顯出現一些裂痕。

第二項測試是「激情對撞」。巨犀玻璃和超瓷晶玻璃兩者在機器吸附和噴氣驅動下，直接互相碰撞兩次；結果兩次都是超瓷晶玻璃被撞得粉碎，巨犀玻璃卻毫髮無損。

第三項測試則是「百刀戳屏」。Magic6和iPhone 15分別被放在一個平面上，而在它們上方2.3米處有利刀垂直跌下。結果iPhone 15超瓷晶玻璃被利刀刺入，Magic6的巨犀玻璃將利刀彈開！3項測試都是Magic6的巨犀玻璃獲勝。

在1月11日榮耀Magic6系列發布會上，榮耀首席執行官趙明也表示：「榮耀一直在對標行業第一，而在不知不覺中，我們已經在一些地方追上甚至趕超了第一。」

據行內人說法，智能手機和平板電腦屏幕玻璃一向主要來自三大生產商，第一是美國公司康寧，其市場佔有率長期維持大約70%或以上。它的強化玻璃除了是蘋果iPhone必然配件外，也獲得大部分Android手機採用；第二是日本三菱集團屬下旭硝子玻璃（Asahi Glass Company），其屏幕玻璃品牌是Dragontrail；第三是德國公司Schott Glaswerke AG。以往這3家公司幾乎包辦整個智能手機行業的屏幕玻璃，只有極低檔智能手機甚或「山寨手機」才會使用內地生產商的屏幕玻璃。可以說康寧的大猩猩玻璃系列深入民心程度，幾乎可以及得上高通手機處理器。

康寧曾長期獨霸七成市佔率

蘋果由iPhone 12開始採用的超瓷晶玻璃，其實也是由康寧和蘋果合作研發，並由康寧生產。超瓷晶玻璃更被認為比之前所有同行都可以採購的大猩猩玻璃系列更勝一籌。

不過，由一年多前開始，似乎開始出現微妙變化，康寧好像不再是內地同行遙不可及的對手。華為2022年9月發表的Mate 50系列旗艦手機，就改用了由重慶鑫景特種玻璃生產的「崑崙玻璃」。

華為Mate 50採用國產崑崙玻璃

有內地網友曾經拿Mate 50和同期推出的iPhone 14進行多項測試，包括以多個姿態跌落地面及互相碰撞，結果兩者屏幕玻璃都沒有破裂，可說是不相伯仲。到去年底華為發表Mate 60系列時，已經用到第二代崑崙玻璃。

至於榮耀Magic6系列這次配備的巨犀玻璃相關技術，其實在Magic4系列上已開始採用，當時稱為「微晶玻璃」。這次巨犀玻璃也可說是新一代技術，透過優化材料配方，實現了晶體密度、應力，以及整體抗跌和耐磨損能力顯著提升。

此外，小米去年10月底推出小米14 Pro，也採用號稱自主研發的「龍晶玻璃」，在強度和耐磨性方面表現出色，不讓華為崑崙玻璃和榮耀巨犀玻璃專美云云。

一般相信，龍晶玻璃和巨犀玻璃也是由內地特種玻璃生產商製造。不過，好像華為般，小米和榮耀在研發上投入了一定人力和資金，可能享有某些獨家的權利或者優先權。

料更多內地手機品牌推強化玻璃

相信OPPO、vivo、中興等其他內地手機品牌，很快也會以同一形式，推出自家強化玻璃。這像早兩三年，內地手機品牌紛推出自研晶片般（其實有部分是和三星合作）。

那麼，康寧是否真的落後了？筆者個人會略作保留。畢竟iPhone 15是去年9月推出的產品。再考慮到iPhone 15出貨量龐大，可能在發布會之前兩至三個月就要開始生產，它配備的超瓷晶玻璃或許只能反映康寧超過半年前技術水平。但若說內地強化屏幕玻璃技術現在和康寧已無代差，相信是持平的說法。

明報記者 薛偉傑

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