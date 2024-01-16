明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
陳錦興 興之所選

投資策略

陳錦興：貨幣環境趨寬鬆 中信証券展韌性

【明報專訊】投資情緒偏冷，恒指開局表現續落後。昨日人行公布，中期借貸便利（MLF）1月份維持2.5厘不變，連續4個月維持於現水平，原先市場憧憬下調10個基點。看來，雖然內地現通縮壓力，但人行對整體內地經濟狀况並不過於憂慮。本周三將公布2023年經濟增長，預期略高於中央所定的目標，料達5.2%。估計恒指仍處低位整固格局，板塊分化趨明顯。

除了內地電力、電訊及本地公用類股份，近期跑贏的還有內地公路股，這板塊近乎被遺忘，不過其盈利、現金流穩定性及平均近7厘息率正重新受到投資者的重視。至於個股方面，海信家電（0921）、重汽（3808）及中信証券（6030）最近都有逆市表現。

當中，中信証券是值得關注，A股當前成交低迷，而內地券商板塊整體都是反覆向下居多，唯獨是中信証券股價相對強韌，約處於去年13.5至19元的中軸水平整固，年初至今仍微升3%。消息面上，其大股東中信金控於過去4個月內，在市場增持中信証券1.5億股H股，約已發行股本約1%。

去年中央經濟工作會議公布中，活躍資本市場是重點之一，而近期則進一步強調金融業朝向高質量的方向發展，建立一家具規模、具資本實力及業務佈局均衡的超大型証券企業，是有現實需要。而作為部頭券商的中信証券，預期將在行業重組中受惠。

此外，今年宏觀經濟環看來會持續趨於寬鬆，一方面美國啟動減息機會大；其次，為穩住今年經濟增長動能，預期人行將更積極運用貨幣政策工具，向市場注入更多流動性，減息降準只是時間問題，中信証券料是主要受惠者。

英皇資本財富管理方案研究總監

[陳錦興 興之所選]

上 / 下一篇新聞

人行投放近萬億MLF 減息預期落空 本月淨放水2160億 分析料慎選減息時機
人行投放近萬億MLF 減息預期落空 本月淨放水2160億 分析料慎選減息時機
匯豐料中國GDP升4.9% 內房財策寬鬆空間大
匯豐料中國GDP升4.9% 內房財策寬鬆空間大
港股連跌兩日 科指挫1.9%逾一年新低
港股連跌兩日 科指挫1.9%逾一年新低
傳解放軍用文心測試AI 百度澄清後仍挫12%
傳解放軍用文心測試AI 百度澄清後仍挫12%
摩通狠劈李寧目標價69% 股價曾瀉4%
摩通狠劈李寧目標價69% 股價曾瀉4%
港去年貨櫃吞吐量27年新低 跌14%
港去年貨櫃吞吐量27年新低 跌14%
理想汽車減價迎戰 L7首跌穿30萬 市場憂蠶食盈利 新能源車股價齊挫
理想汽車減價迎戰 L7首跌穿30萬 市場憂蠶食盈利 新能源車股價齊挫
高盛維持台股「中性」看法
高盛維持台股「中性」看法
調查指市佔落後 戶戶送：非常誤導
調查指市佔落後 戶戶送：非常誤導
完美醫療新品牌「悟空spa」連開3店
完美醫療新品牌「悟空spa」連開3店
華晨傳售華晨寶馬25%股份 一汽等洽購
華晨傳售華晨寶馬25%股份 一汽等洽購
陸恭蕙倡政商學界 聯手推綠色建築 採節能材料 藉AI收集資料
陸恭蕙倡政商學界 聯手推綠色建築 採節能材料 藉AI收集資料
稱港女性職場參與度高 有能力做上市公司董事
稱港女性職場參與度高 有能力做上市公司董事
日本免NISA稅吸散戶炒股 增投資額度 或年吸金千億湧股市
日本免NISA稅吸散戶炒股 增投資額度 或年吸金千億湧股市
松下工業造假 52產品涉違規
松下工業造假 52產品涉違規
星洲去年新盤售6671伙 08海嘯後新低
星洲去年新盤售6671伙 08海嘯後新低
張兆聰：長建現突破 候回調買
張兆聰：長建現突破 候回調買
港元定存高息精選
港元定存高息精選
何民傑：資本增值稅礙創科
何民傑：資本增值稅礙創科
辛建國：展望2024年生成式人工智能發展
辛建國：展望2024年生成式人工智能發展
袁啓亮：影視文旅重新出發：從《繁花》看香港「城市名片」（三之一）
袁啓亮：影視文旅重新出發：從《繁花》看香港「城市名片」（三之一）
國產手機屏幕玻璃大突破 足可挑戰康寧霸主地位
國產手機屏幕玻璃大突破 足可挑戰康寧霸主地位
技術取勝：中遠海能料8.8元沽壓大
技術取勝：中遠海能料8.8元沽壓大
劉思明：資金傾向防守 慎選中資電訊股
劉思明：資金傾向防守 慎選中資電訊股
周顯：經濟增長推升樓價才健康
周顯：經濟增長推升樓價才健康
湯文亮：在香港冇膽千祈唔好買樓
湯文亮：在香港冇膽千祈唔好買樓
Napoli突推74伙 折實均呎1.37萬 低3年前逾兩成 兩房折實647萬入場
Napoli突推74伙 折實均呎1.37萬 低3年前逾兩成 兩房折實647萬入場
緹外錄付辣稅成交 涉3600萬 減辣後最多
緹外錄付辣稅成交 涉3600萬 減辣後最多
MONTEREY一房615萬沽 5年實蝕27%
MONTEREY一房615萬沽 5年實蝕27%
英來港高才客2.3萬租珀麗灣3房戶
英來港高才客2.3萬租珀麗灣3房戶
浸會醫院1.37億購偉業街105號全幢
浸會醫院1.37億購偉業街105號全幢
去年補地價不足200億 近3年新低
去年補地價不足200億 近3年新低