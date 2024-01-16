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經濟
ESG 環保‧社會‧管治

陸恭蕙倡政商學界 聯手推綠色建築 採節能材料 藉AI收集資料

【明報專訊】在「能源革命」時代，環境保護已成為社會發展的常態化議題。香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問陸恭蕙稱，實現ESG目標最重要是「做」，只有各社會主體協同合作，才有機會達到2050年「碳中和」目標。

明報記者 邱潤青

陸恭蕙介紹，綠色建築可以實現能源降本增效，所以在香港可持續發展之路中舉足輕重。因此，她正在致力於建立一個跨界合作機制，將政府、非政府組織、企業和金融服務業匯聚在一起，探討如何翻新香港樓宇以節約能源，使現有建築實現脫碳。

她強調，通過有機的聯繫和運作，社會各界可以強強聯手，共同面對氣候變化挑戰。如地產企業採用節能材料及先進技術，非政府組織及財經界向監管部門針對集資等問題建言獻策，科大環境學部則利用人工智能技術大量收集香港樓宇資料，展示香港樓宇改造的必要性。陸恭蕙稱，目前已經完成初版綠色建築改造計劃，相信該計劃可以有效展示香港樓宇改造的潛力，幫助政府及持份者思考和決策。

企業分析ESG數據可覓商機

可持續發展不僅需要各利益相關者通力合作，也需要公眾付出。陸恭蕙表示，「大嘥鬼」、「慳BB」告誡公眾應做到惜食及節約資源，膠袋徵費強制公眾減塑減廢，都顯示出政府已經為培養市民環保習慣做出諸多努力。陸恭蕙認為，政府即將施行的垃圾徵費政策就是促使市民共同提升環保意識的好機會。雖然市民需要時間適應，初期可能不免會「亂七八糟」，但這是可持續發展的必行之路。

陸恭蕙介紹，國際可持續發展準則理事會（ISSB）目前已經發布兩項信息披露標準，規定公司須向投資者披露其面臨的可持續相關風險和機遇及氣候相關事宜。隨着披露標準日益完善，屆時即使規模較小的公司都需要披露相關財務及ESG數據。陸恭蕙強調，香港政府亦在逐步推行新的ESG目標，如果企業沒有清晰的、測量性的數據指標以應對政策變化，將可能不敵變革浪潮，因此企業應該着重收集並分析ESG數據。

ESG數據不僅可以滿足客戶及合作伙伴需求，更可以幫助企業發現新的投資和改善點，取得新的商機。陸恭蕙提到，部分企業已經開始針對ESG數據提出相應改善策略，而對於仍處於起步階段的企業，要理解ESG發展的重要性，積極學習先行者的經驗。

港須培養ESG專才保優勢

陸恭蕙稱，隨着全球能源革命展開，ESG實踐日趨成熟，世界對ESG的要求及認知都正在發生急速轉變。然而，開發新技術或培養ESG專才都並非一日之功，需要日積月累。她強調，香港作為服務業聚焦的國際大都市，金融及相關服務的ESG成果豐碩，但不能就此停步，仍需積極促進人才發展和思想發展，才能繼續保持領先優勢。

[ESG 環保‧社會‧管治]

相關字詞﹕綠色建築 陸恭蕙

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