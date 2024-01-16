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經濟

調查指市佔落後 戶戶送：非常誤導

【明報專訊】自美團（3690）旗下KeeTa去年攻港後，香港外賣平台形成「三國鼎立」局面，Deliveroo（戶戶送）香港區總經理Nick Price受訪時表示，香港外賣市場一直較其他市場有更多促銷活動，不認為市場出現重大變化，戶戶送今年將會繼續過去政策，不會減少，以為用戶提供更好的服務。

早前有市場研究機構稱，以2023年11月訂單量計戶戶送的市佔率為27.9%，KeeTa更是超越該平台達至30.6%。Nick Price表示，不認同相關數據，認為數據樣本只取自少於0.15%香港總訂單，再得出非常誤導的資料。由平台獲得的其他數據來源顯示，最新戶戶送市佔率以訂單量和銷售額計是全港第一，但不方便透露相關數據。

業務穩定增長 續有不同推廣活動

他又指出，香港是一個充滿活力的市場，外賣市場亦不斷增長，戶戶送過去數年業務穩定增長，去年11月舉行8周年推廣活動，更錄得破紀錄訂單量，今年將繼續推出不同活動。此外，外送專員團隊是業務非常重要的一部分，早前外送專員調查反映，他們選擇戶戶送的最大原因是有足夠彈性，即使有更多競爭對手加入市場，戶戶送仍有足夠外送專員應對業務增長。

至於會員計劃「戶戶送Plus」的表現，Nick Price指出，用戶加入會員後即可享受無限次數的免運費服務，因此會員亦會更常叫外賣，對業務表現感到滿意，留存率表現良好，今年將繼續加大發展業務。

平台於2022年7月在中環開設首間生活百貨速遞服務「戶戶超市」，上周一（8日）再於屯門開設第二間戶戶超市。他表示，生活百貨速遞服務需求強勁，預告今年將再開設一間戶戶超市，平台亦會不斷評估目標地區需求及業務時間表。

此外，戶戶送今日公布由凱投宏觀（Capital Economics）進行的獨立研究報告，平台2022年為香港創造1.2萬個職位，並帶來約41億元附加價值（gross value addded）。

相關字詞﹕戶戶送 外賣平台 餐飲業 美團

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