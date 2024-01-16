理想汽車減價迎戰 L7首跌穿30萬 市場憂蠶食盈利 新能源車股價齊挫

明報記者 黃志偉

按車型減價3.5萬至3.8萬人幣

理想於官方微博稱：「春節將至，我們推出了2023年車型的購車優惠。」據內媒報道理想L7、L8、L9全系推出年初優惠活動，並引述理想門市透露，此次根據不同車型版本，降價範圍在3.5萬至3.8萬元。當中理想L7起價降到28.69萬元，首次跌穿30萬元。

該報道指出，針對上海地區，理想還有1萬元「滬牌」補貼，優惠截至1月底。理想表示，關於2023年車型購車優惠，一方面是為了應對三家豪華品牌持續加劇的價格競爭，即平治（Mercedes-Benz）、寶馬和奧迪（Audi）；另一方面是透過限時新春優惠政策，提前開始產品更新過渡。

大和：Tesla減價造成負面影響

大和發表報告稱，Tesla的Model 3及Model Y部分版本減價2%至6%，據該行市場調查，相信Tesla要求上游零部件供應商降價最多一成，並認為Tesla的減價行動對中國汽車行業整體氣氛造成負面影響。摩根大通日前發表報告指內地汽車行業價格戰在12月進一步升級，市場平均折扣率在過去1年從11.5%急升至16.8%。該行認為，由高折扣率支撐的銷售於今年可能放緩，甚至最大風險是今年中國內地銷量或零增長，故關注競爭環境進一步惡化的情况。

至於花旗日前亦發表報告，調低小鵬目標價由41元至39.6元，維持沽售評級。該行稱內地純電動車市場今年進入供應過剩，多達240個車款，按年增18.8%，但銷量可能只增16%，當中又以小鵬的主線產品、即售價介乎20萬至30萬元車款競爭最激烈，故調低小鵬今明兩年銷售預測約3.8%至25萬及32.5萬輛。