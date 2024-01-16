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經濟

港去年貨櫃吞吐量27年新低 跌14%

【明報專訊】據香港海運港口局最新公布，去年香港港口貨櫃吞吐量按年跌14%至1434.5萬個標準箱（TEU），為1996年後新低，亦錄得2009年後最大按年跌幅。雖然內地未公布去年12月份最新的港口貨櫃吞吐量，但按去年首11個月數據已顯示天津、上海、深圳等港口累計均錄得增長。

據海事處數據顯示，去年12月貨櫃吞吐量按年跌16%至118.4萬TEU，連續跌10個月；當中，葵青貨櫃碼頭跌11.5%至89.4萬個。以全年計算，本港貨櫃吞吐量按年跌14.02%，跌幅僅次於2009年的紀錄新低，2009年按年跌幅為14.09%；若按吞吐量計，去年1434.5萬TEU更是1996年後新低，當時錄得1331萬TEU。

去年首11月穗深反錄增長

相比其他類近港口貨櫃吞吐量，香港港口表現明顯較遜色。去年首11個月來看，廣州按年升2.2%至2295萬TEU；深圳則輕微增長0.2%至2689萬TEU，惟香港去年首11個月跌13.8%至1316.1萬TEU。至於新加坡貨櫃吞吐量，據新加坡統計局（Statistics Singapore）數據顯示，去年11月按年升13.5%至335.3萬TEU、首11個月升4.56%至3559萬TEU。

2022年世界貨櫃港口排列中，香港港口以1668.5萬TEU數量排行第9位，稍高於荷蘭鹿特丹的1445.6萬TEU，但較排行第8位天津的2102.1萬TEU仍有一段距離。早前香港國際貨櫃碼頭（HIT）預計，2023年香港港口的吞吐量有機會跌出全球港口吞吐量排行榜前10名。

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