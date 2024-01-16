傳解放軍用文心測試AI 百度澄清後仍挫12%

通告稱無提供訂製化服務

百度在交易時段回應查詢時表示，集團與相關研究室沒有任何合作或隸屬關係，但澄清無阻市場沽貨，昨曾跌穿「紅底」，急挫12%至99.95元，是2022年10月24日後最大跌幅，收市仍跌11.5%至100.5元，成交28.9億元。百度深夜再發通告，指文心一言面向公眾開放，並被公眾廣泛使用。一所中國大學的學者發表學術論文，描述了作者如何設計向包括文心一言的若干大語言模型（LLM）提問、並獲得回覆，任何用戶均可使用這項功能。百度強調與論文作者或其所屬機構之間並無任何合作，也並未向其提供任何訂製化服務。

大模型料彌補偏見 令軍事AI人性化

根據百度百科，中國人民解放軍戰略支援部隊信息工程大學是隸屬中國人民解放軍戰略支援部隊。該大學一篇論文以2003年伊拉克戰爭及2011年利比亞戰爭為例，團隊在文心大模型提供雙方武器和部署資料，大模型成功預測美國軍隊下一步行動，團隊認為大模型可彌補人類偏見影響。