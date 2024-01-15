Bal Residence遠望山景 起居便利

明報記者 林可為

攝影 劉焌陶

已獲批入伙紙的Bal Residence，全盤提供156伙，主打1房單位，標準戶實用338至349方呎，佔全盤單位總數逾93%，全部採開放式廚房設計，迎合年輕小家庭；其餘為實用489方呎兩房戶、及少數特色戶，其中連天台3房特色戶實用逾790方呎。Bal Residence預計今年上半年可正式入住，項目去年開售至今累沽近30伙。

全盤156伙 逾九成屬1房

今次介紹的26樓D室，實用341方呎1房間隔，主題為「鐘表之家」，室內裝修用色以綠色為主調 ，放置多件古董表擺設，玩味十足。為善用室內空間，單位入口玄關旁，設有儲物櫃，方便戶主放置手機等生活物品。 開放式廚房呈曲尺形佈局，單位樓層高度3.15米（逾10呎） ，營造出不俗空間感。

大廳放置啡色系梳化及餐枱，格調成熟優雅。單位另一亮點，是露台向北外望功樂道、康寧道一帶，更可遠眺飛鵝山，感覺怡人；露台放置戶外小餐枱，更添悠閒感。一如市場其他新樓盤的同類1房單位，房間屬套房設計，採光度理想。

樓層高度3.15米 空間感不俗

另一個1房示範單位為26樓A室，主題是「影遊列國」 ，實用338方呎，同屬套房設計。室內設計以菲林相機為主題，充滿懷舊氛圍，開放式廚房則呈長形格局。單位向西，外望觀塘、九龍灣、啟德跑道區一帶，天朗氣清時可遠眺少許維港景致。 此單位套房的特點，是設雙邊窗戶，令室內更通爽和光猛，套廁亦設有通風窗。

開放式廚房迎合年輕家庭

可留意是，恒安街及鄰近的宜安街和聯安街一帶，舊樓林立，市容較陳舊，Bal Residence中低層單位，景觀料以樓景為主；向東F、G室，由於毗鄰聖約翰天主教小學，景觀視野較佳。雖然是單幢項目，但Bal Residence設有小巧的會所，主要設施包括戶外花園、燒烤場、健身室、卡拉OK室，以及可讓戶主與「毛孩」玩耍的Pet樂園。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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