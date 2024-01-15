馬泰陽：新晉屋苑受捧 吸引用家進駐

值得注意的是，近年的新晉屋苑備受市場追捧，主要因為這些新晉屋苑環境好，設備完善，相信除了本地人，不乏外地來港的客人或人才客傾向租住或購買樓齡較新的新晉屋苑。事實上，近年受到疫情影響，部分上班族的工作模式產生變化，對居住舒適度的重要性也日益提升，加上有不少新晉屋苑銳意打造綠化環境及多元化的會所設備，吸引用家進駐。當中啟德區尤其受用家歡迎，有不少年輕夫婦、情侶，甚至海外專才鍾情區內物業。

筆者認為，新晉屋苑將會被睇高一線，預料今年發展商將持續以低價搶佔市場焦點，而二手物業將持續受壓。對於傳統屋苑來說，如果業主希望吸引買家，可能需要擴大議價空間，提高二手物業的吸引力，才能有望在競爭中脫穎而出。此外，隨着美國息口見頂回落，料本港的樓市氣氛將會向好，倘若政府在新一份的財政預算案為樓市帶來喜訊，相信有助本港樓市加快走出困局。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]