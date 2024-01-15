廖偉強：龍年樓市將帶來驚喜

對於地產代理而言，發展商急於清貨，亦算是個好消息。須知道地產代理的角色是促成交易，所以並不在意發展商有沒有利潤可言，反而能夠吸引買家承接，才是最重要。

事實上，目前香港樓市與97年大跌市後的境况相似。政府宣布今季暫停賣地，除了是擔心市場太多供應，以及等待發展商去庫存之外，亦如當年停止賣地一樣，釋出決心推出救市措施的信號。上季《施政報告》中，政府已開始試水溫般推出措施，將辣招減半，到現在又暫停賣地，相信稍後的《財政預算案》或進一步撤銷辣招。如此，就有機會穩住樓市陣腳；而隨着經濟逐漸恢復，樓市亦可穩定下來，並且有機會回升。

今次香港的資金形勢，和97年時的跌市大不同。現時香港人的資金雄厚，銀行存款總體多達17萬億元，當中有9萬億作為定期存款，即這筆龐大資金，在風高浪急下，並沒有流入任何投資產品中，只要當市場形勢有所改善，這些資金就會重投包括地產等投資項目，加上外來人才、換樓客等帶來的剛性需求，成為了重振樓市一大助力。筆者相信，當成交逐步回升，不但可令樓價企穩，甚至有機會重展升勢。龍年的樓市，的確會是不俗的一年。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]