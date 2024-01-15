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經濟
2024年1月15日星期一
技術取勝
投資策略
半新股禁售結束頻推冧股價成陷阱 上市前股東基投或拋售 KEEP曾偷步瀉三成
有危亦有機 憧憬納港股通獲北水睇中
高銀前九龍灣項目 獲光銀貸8億恢復動工
瑞銀盧彩雲：中國股市迎復蘇 看好消費工業綠能
瑞銀邀世界雜技團中環表演
摩根何世寧：內地就業回穩 部署增持中資股
蜜雪勁敵 古茗盈利增長取勝
渣打料國策偏寬鬆 棄強刺激 稱內地GDP增速低於疫前成新常態
今年內需料續力撐經濟 外貿輕微拖後腿
羅馬綠色金融：赴美上市後 擬擴美中星ESG服務
陳茂波：存款增長引證資金淨流入
比亞迪與鋰礦商Sigma 洽潛在收購 冀建供應鏈
嶄新核酸檢測技術 可自測多種疾病
擬年底開始臨牀測試
CRISPR研究炙手可熱
手持260萬現金 宜提早清還按揭
環球經濟數據
金子：銷售達標 比亞迪Call 22531
張兆聰：公用股北控 股息率吸引
張兆聰：比特幣趁回落可低吸
伍禮賢：減息有利南方東英美債20年+指數ETF
法盛投資管理所屬投資專家：中國救內房欠徹底 經濟面臨結構阻力
陳大為：聯儲局又用扭曲操作
袁國守：Netflix「轉章」 盡攬全球觀眾
謝偉銓：推動智慧交通 提振香港經濟
機管局零售債可望財息兼收
沈永年：深圳山姆突顯跨境消費新體驗
許健生：比特幣以太幣減半 牛市來臨？
陳正犖：美元兌日圓遇技術阻力
溫傑：嘉耀進軍新業務 盈利趨多元化
袁國守：減息預期降溫 美股先行整固
林少陽：徵資本增值稅或打擊股樓成交
技術取勝：煤氣雙底回升
李聲揚：海洋公園業績當然是有「水分」
蔡金強：台灣地區大選幾點預判
艾雲豪：「創始人溢價」如何在企業併購體現
李順威：歐銀行股表現勝美同業
劉思明：港股弱者愈弱 防守股偏強
瑞銀亞洲：首回購股份 美團購21642
摩根大通亞洲：上周升勢凌厲 日經購10930
周顯：WSJ指控馬斯克事件 或涉美深層鬥爭
張佩儀：港企可3方面實踐ESG 添競爭優勢
王弼：做實事提振地價 增庫房收入
曾淵滄：航運股有條件一炒再炒
湯文亮：今次真係「打壞嚟醫」
陳永傑：今年減息多少 各有看法
廖偉強：龍年樓市將帶來驚喜
布少明：樓市減辣效果漸發酵
馬泰陽：新晉屋苑受捧 吸引用家進駐
十大屋苑半月72宗成交 升11% 第一城買賣多1倍 代理：未確認是轉角市
半月5新盤錄20宗撻大訂 涉總樓價2.5億
普縉李雋傑：零推地料不會成長期措施
明嘉福家族放售翡翠中心 市值3.8億
維港滙海景兩房租3萬 高市價5%
Bal Residence遠望山景 起居便利
愉城交投靜 3房呎售1.36萬
投保儲蓄壽險 留意紅利非保證
技術取勝：煤氣雙底回升
【明報專訊】港燈升穿50周線（圖）
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半新股禁售結束頻推冧股價成陷阱 上市前股東基投或拋售 KEEP曾偷步瀉三成
有危亦有機 憧憬納港股通獲北水睇中
高銀前九龍灣項目 獲光銀貸8億恢復動工
瑞銀盧彩雲：中國股市迎復蘇 看好消費工業綠能
瑞銀邀世界雜技團中環表演
摩根何世寧：內地就業回穩 部署增持中資股
蜜雪勁敵 古茗盈利增長取勝
渣打料國策偏寬鬆 棄強刺激 稱內地GDP增速低於疫前成新常態
今年內需料續力撐經濟 外貿輕微拖後腿
羅馬綠色金融：赴美上市後 擬擴美中星ESG服務
陳茂波：存款增長引證資金淨流入
比亞迪與鋰礦商Sigma 洽潛在收購 冀建供應鏈
嶄新核酸檢測技術 可自測多種疾病
擬年底開始臨牀測試
CRISPR研究炙手可熱
手持260萬現金 宜提早清還按揭
環球經濟數據
金子：銷售達標 比亞迪Call 22531
張兆聰：公用股北控 股息率吸引
張兆聰：比特幣趁回落可低吸
伍禮賢：減息有利南方東英美債20年+指數ETF
法盛投資管理所屬投資專家：中國救內房欠徹底 經濟面臨結構阻力
陳大為：聯儲局又用扭曲操作
袁國守：Netflix「轉章」 盡攬全球觀眾
謝偉銓：推動智慧交通 提振香港經濟
機管局零售債可望財息兼收
沈永年：深圳山姆突顯跨境消費新體驗
許健生：比特幣以太幣減半 牛市來臨？
陳正犖：美元兌日圓遇技術阻力
溫傑：嘉耀進軍新業務 盈利趨多元化
袁國守：減息預期降溫 美股先行整固
林少陽：徵資本增值稅或打擊股樓成交
技術取勝：煤氣雙底回升
李聲揚：海洋公園業績當然是有「水分」
蔡金強：台灣地區大選幾點預判
艾雲豪：「創始人溢價」如何在企業併購體現
李順威：歐銀行股表現勝美同業
劉思明：港股弱者愈弱 防守股偏強
瑞銀亞洲：首回購股份 美團購21642
摩根大通亞洲：上周升勢凌厲 日經購10930
周顯：WSJ指控馬斯克事件 或涉美深層鬥爭
張佩儀：港企可3方面實踐ESG 添競爭優勢
王弼：做實事提振地價 增庫房收入
曾淵滄：航運股有條件一炒再炒
湯文亮：今次真係「打壞嚟醫」
陳永傑：今年減息多少 各有看法
廖偉強：龍年樓市將帶來驚喜
布少明：樓市減辣效果漸發酵
馬泰陽：新晉屋苑受捧 吸引用家進駐
十大屋苑半月72宗成交 升11% 第一城買賣多1倍 代理：未確認是轉角市
半月5新盤錄20宗撻大訂 涉總樓價2.5億
普縉李雋傑：零推地料不會成長期措施
明嘉福家族放售翡翠中心 市值3.8億
維港滙海景兩房租3萬 高市價5%
Bal Residence遠望山景 起居便利
愉城交投靜 3房呎售1.36萬
投保儲蓄壽險 留意紅利非保證
半新股禁售結束頻推冧股價成陷阱 上市前股東基投或拋售 KEEP曾偷步瀉三成
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投保儲蓄壽險 留意紅利非保證
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