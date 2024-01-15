陳正犖：美元兌日圓遇技術阻力

日本近期事態發展或推遲日本央行政策正常化，對日圓構成阻力。今年年初的地震意味日本當局需要提供額外支持，以幫助重建和修復所造成的經濟損失，這在一定程度上導致日本央行在貨幣政策方面持謹慎態度。

令問題更加複雜的是，最近東京消費物價指數和工資增長數據令人失望，工資驅動型通脹的可持續性受到密切關注。

未來1個月 關鍵阻力位147.15

美元兌日圓自年初以來升近3.5%，近期始終未能持續突破50%斐波那契回檔位145.67，顯示近期上升趨勢可能轉弱，短期內145.67是關鍵阻力位。未來1個月，下一個關鍵阻力位留意147.15，支持位可參考200天移動平均線143.50。從12個月的角度看，我們仍然認為美國及日本貨幣政策潛在分歧縮小，即美國轉向減息，日本轉向加息，或推動美元兌日圓走低至135水平。

美國債息下跌，加上美國和英國空襲胡塞武裝分子，黃金價格進一步上漲。自10月以來黃金保持在上升通道中，高低位向上移，重新測試每盎司2070美元阻力位的可能性很大，投資者可策略性看好黃金。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]