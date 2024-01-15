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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：比特幣以太幣減半 牛市來臨？

【明報專訊】筆者留意到過去兩星期有不少關於虛擬貨幣中的「藍籌」──比特幣BTC及以太幣ETH的新聞，一是兩隻虛擬貨幣過去半年從低位升了近60%，二是兩隻虛擬貨幣今年進入減半期，三是美國證券交易委員會（SEC）上周終於批准比特幣ETF。筆者絕不是鼓吹炒賣虛擬貨幣，但香港要發展成為虛擬資產中心，虛擬貨幣是必須的交易工具之一。

上周三，在美國股市收市之後，美國證交會宣布批准比特幣現貨ETF交易，包括貝萊德、方舟和灰度在內11個比特幣ETF申請全部獲通過，一般投資者可以透過美國傳統證券交易所買入該ETF，這也意味着美國證交會接受虛擬貨幣為合法資產之一。比特幣在消息後沒有太大波動，分析專家指出，比特幣價格之前已經反映了包括區塊獎勵減半和現貨ETF可能獲批的正面因素。

香港DeFi和代幣化進展略遲緩

香港證監會去年底發布《有關中介人的虛擬資產相關活動的聯合通函》及《有關證監會認可基金投資虛擬資產的通函》，並且對外宣布香港已準備好接受虛擬資產現貨ETF等基金的認可申請。

我們應該密切關注這些技術的發展，以及它們如何與香港特有的市場環境和監管框架相互作用。香港作為一個國際金融中心，對新興科技的採納和整合速度往往比其他地區快，因此在這些變革中掌握先機對於投資者和參與者而言至關重要。此外，了解香港證監會和其他相關監管機構對於虛擬貨幣和DeFi空間的最新態度和政策也是非常必要的。

「比特幣減半」是比特幣協議中一個事件，通常發生在每21萬塊幣被挖出後，這約是每4年一次，在此事件中，礦工獲得的比特幣報酬會減半，這是一種人為的通脹控制方法，用以模仿黃金的稀缺性。比特幣的初始區塊獎勵是50 BTC，自2009年比特幣網絡開始運作以來，這個獎勵已經歷了數次減半。歷史上比特幣減半事件：第一次為2012年11月28日，區塊獎勵從50 BTC減半至25 BTC；第二次為2016年7月9日，區塊獎勵從25 BTC減半至12.5 BTC；第三次減半為2020年5月11日，區塊獎勵從12.5 BTC減半至6.25 BTC。

比特幣每次減半事件都會對市場造成一定的影響，這些影響可以分為短期和長期效果。短期影響方面，比特幣減半事件通常會引起價格顯著波動，因為市場對減半的影響存在不同的預期和猜測。另外，礦工的報酬減少一半，這可能導致邊際成本高的礦工退出市場，從而影響比特幣的算力。

長期影響方面，比特幣供應減少導致價格上漲，理論上，減半會降低新比特幣的供應速度，如果需求保持不變，則可能導致價格上漲。此外，礦工退出後，比特幣網絡會自動調整挖礦難度，以確保區塊生成時間大約為每10分鐘一次。

比特幣價格變動 不能完全歸咎減半

以過去的減半事件為例，每次減半後，比特幣的價格都經歷了顯著的變化。然而，價格變動並不能完全歸咎於減半本身，因為還有許多其他因素在同一時間影響市場，如宏觀經濟情况、法規變化、技術創新等。2012年第一次減半後，比特幣價格在隨後幾個月內上升；2016年第二次減半後，比特幣價格經歷了短期的波動，但在隨後的一年半內呈現出長期上升趨勢；2020年第三次減半前後，比特幣價格也有所上升，但同時伴隨着高波動性。

至於投資機遇，由於減半事件被一些人視為牛市前奏，因此，在減半之前，投資者可能會增持比特幣，期望在減半後價格上漲。此外，對於那些相信減半會長期推動價格上漲的投資者來說，減半事件可以是一個長期持有比特幣的契機。而且減半可能會促使礦業公司投資於更高效的挖礦技術，以降低運營成本，這也可能帶動相關技術的進步。

比特幣減半是一種減少新比特幣供應的機制，旨在創造稀缺性並模仿黃金等有形資源的經濟模型。歷史數據顯示，減半通常會在短期內引起價格波動，在長期內可能會對價格產生上行壓力。不過，市場的反應也會受到其他因素的影響，因此投資者和市場參與者應進行仔細的分析並考慮多種可能性。

請注意，以上分析僅基於過去的事件和趨勢，未來的市場行為可能會因多種因素而有所不同。重要的是要記住，所有的投資都伴隨着風險，包括價格波動和潛在的資本損失。因此，在做出任何投資決策之前，建議進行全面的研究和風險評估。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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