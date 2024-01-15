袁國守：Netflix「轉章」 盡攬全球觀眾

聖誕新年其間，相信不少人待在家中「煲劇」，串流媒體龍頭Netflix自然是受惠者。由DVD租賃速遞起家的Netflix，自2013年首播自製劇《紙牌屋》（House of Cards）後，風頭一時無兩，主因大灑金錢投資獨立製片團隊開劇，僅一集電視劇的質素和規模，已如同一套電影（至少B級製作），且全無廣告，故至今吸引逾2.4億訂戶。

訂戶料保持增長 股價一年升近50%

眼見影視串流平台這塊肥肉（估計2023年規模高達960億美元），HBO、Amazon Prime Video及Disney+等亦加入戰場欲分一杯羹，但以全球訂戶人數比較，目前Netflix仍保持王者地位。Netflix最新業績亦不俗，打擊密碼共享措施見成效，去年第3季收入按年增長8%至85.4億美元，利潤更增近20%至16億美元；該公司預計，第4季訂戶增長與第3季相若。由此可見，兩年多前市場憂心其訂戶增長見頂、盈利下滑等不利因素，暫時得以消解，加上美股做好，帶動股價過去1年累升近50%。由於擁有「先發優勢」，全年收入可逾300億美元，該公司有能力在內容製作上，每年花費數百億美元，令競爭對手望塵莫及。

美英法加價冀改善盈利

事實上，各家串流媒體深明難動搖Netflix「王位」，故製作的電視和電影內容，跟Netflix現「差異化」，以Disney+為例，賣點是集迪士尼、Marvel及星球大戰等於一身，即老少咸宜，有別於許多Netflix劇集，滿滿暴力色情。

可是，兩者以至其他串流媒體如HBO GO，都「順應」全球瀰漫的覺醒（woke）文化，在大部分劇集中加入「政治正確」元素（如LGBTQ+），或許Netflix明白這非長遠致勝技倆，近日「在商言商」，引入多年前的HBO作品，例如《Band of Brothers》和《The Pacific》，擴闊觀眾層面，在好些左傾的自由主義者心目中，這類戰爭劇可能政治不正確，因歌頌「美帝」。還不只，Netflix「包容」英國諧星力奇基維斯（Ricky Gervais）多套「棟篤笑」上架，此君笑話大玩政治不正確，看來Netflix已懂「轉章」，冀盡攬全球觀眾。

還值得留意，Netflix已在美國、英國及法國市場加價，務求改善盈利；再者，以增長股來說，預測市盈率約35倍，尚算合理，當然降至30倍以下更誘人，若日後股價顯著調整值得買入。

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[袁國守 投資心戰室]