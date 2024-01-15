陳茂波：存款增長引證資金淨流入

去年首11月總存款16萬億升4%

他指出，國際投資市場的不二法則是尋求最具「性價比」的回報機遇，他們着眼的不是「過去式」的數字，而是更關鍵的「未來增長的潛力」。不少熟悉香港市場的國際投資者都認同，香港正是其中一個最理想的選項。

陳茂波昨晚啓程前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，他希望藉這次年會向一些很久沒到訪過香港或內地的投資人，介紹這裏最新的發展與機遇。他又將向全球各地的政經、金融領袖介紹香港的最新發展情况和機遇，以及內地的經濟狀况和發展方向，希望大家加強合作，一起實現更好的經濟增長。

他並稱，前月外資流入到「中國銀行間債券市場機制」（CIBM）的金額，便增加2510億元人民幣，是歷來第二大的單月增幅，反映投資市場情緒亦正逐步轉好和重新部署、伺機而動。上月召開的中央經濟工作會議提出堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，強調宏觀政策逆周期及跨周期調節，更鞏固了未來的重點。