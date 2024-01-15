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經濟

今年內需料續力撐經濟 外貿輕微拖後腿

【明報專訊】渣打預期2023年內地經濟增長5.4%，較市場預測為高，今年增速則預期為4.8%，渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，去年第4季增長動力較第3季再度減弱，主要續為房地產銷售放緩拖累，今年經濟動力仍在轉換，低基數利好因素消失，達到4.8%增速其實仍有挑戰性，需要寬鬆宏觀和房地產政策支持。不過為消除通縮預期固化，內地今年經濟增長目標會訂在較高的5%。

失業率不高 人均消費增長高於收入

去年內地經濟由消費復蘇推動，丁爽認為今年消費仍會為經濟帶來最大的支持，現時消費不少指標未達長期趨勢水平，仍有恢復空間，首3季人均可支配收入實質按年上升5.9%，整體失業率亦不高，是改善消費最重要因素。

現時內地亦面對收入增長未如居民預期，有部分行業降薪等不利因素。不過丁爽認為在經濟復蘇持續，有利提升消費者對經濟的預期，去年第3季內地家庭人均消費增速高於收入，顯示他們已經願意動用儲蓄消費。

以美元計價，去年內地出口總額按年跌4.6%，為7年以來首跌，丁爽預期今年外貿對經濟仍有小幅拖累，雖然電子產品周期見底回升，美國經濟亦避免衰退，但高利率滯後作用仍會令外圍經濟今年減速。固定資產投資方面，去年第4季發行的1萬億元人民幣特別國債，將在今年真正動用，赤字率料保持在3.5%水平，有助基建投資維持去年水平；工業企業利潤按年增速自去年8月由降轉升，則有助製造業投資，為經濟提供支持。

料首季減息0.1厘 下季或降準

貨幣政策方面，丁爽預期今年信貸環境續相對寬鬆，首季減息0.1厘，第2季降準0.25個百分點，下半年或不再放鬆。另外，在計及人口下降等長期結構性因素、投資和勞動生產率等增速、經濟發展階段，以及已達全球第二大的經濟規模，丁爽認為在2028年，內地經濟潛在增速會降至靠近4%。

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