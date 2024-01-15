摩根何世寧：內地就業回穩 部署增持中資股

摩根資產管理上周宣布推出「摩根亞洲股票高息基金」，主要投資於亞洲（日本除外）股票，致力在維持長遠資本增值前景的同時，持續產生高水平的收入，管理該基金的何世寧接受《Money Monday》專訪就美國經濟及息口、中國經濟及股市等重要投資題材提出不少精闢觀點，值得讀者留意。

美今年料減息0.75厘 資金流入亞太區

何世寧表示：「我們相信亞洲股市蘊藏豐富的收益投資機遇。事實上，與其他地區相比，亞洲擁有最多派息達4厘或以上的企業。此外，按以往聯儲局結束加息周期後的經驗，亞洲高息股往往在此其間具上漲潛力，並通常跑贏環球其他股票市場。我們有信心在區內網羅估值具吸引力及盈利具強勁增長潛力的股票。」

摩根資產管理作為美資大行，何世寧對美國經濟及息口前景有獨到分析。她表示，從她近日與美國股票團隊的交流得悉，美國企業盈利增長今年料仍然是穩固的一年，不論金融及零售等舊經濟股或醫療及科技等新經濟股均可繼續交出好的成績表， 將此盈利增長預測由下而上去分析美國經濟，今年美國經濟增長可期，與此同時，當地通脹亦正逐步回落，為減息預留空間。綜合上述分析，她估計美國今年減息3次共0.75厘，與聯儲局的最新預測一樣。

若內地消費向好 企業料增投資

何世寧表示，在美國今年將減息的憧憬下，全球不少資金料會從美國流走，轉為流入其他市場，這對新興市場、亞太區市場均屬正面，她舉例說，澳元兌美元匯價去年11月以來已經上升近5%。

過去兩個多月中國股市仍在低位徘徊，未有跟隨其他亞洲國家股市向好，何世寧分析，原因是中國經濟期內仍不明朗，居民及企業信心均未恢復，故亦未有增加消費及投資，而由她管理的「摩根亞洲股票高息基金」目前亦因此輕微輕配中國股市。

不過，向前看的話，何世寧指出，中國內地就業市場近月有回穩迹象，若此利好趨勢持續的話，可望帶動消費市場加快復蘇，企業因此亦會增加投資，故她現正審視中國「每一個行業、每一隻股票」，為增持做好準備。

去年11月內地失業率5% 按月持平

何世寧表示：「我們在內地有龐大的投資研究團隊，可以掌握當地經濟脈絡，現時該團隊的看法是，即使內地居民消費及企業投資信心在今年上半年仍然會比較低，需要時間待經濟慢慢回復動力，但其中一個正面因素是就業市場已開始回穩，第一步是就業人數上升，第二步則是收入增長加快，這樣的話，可望帶動消費市場向好，企業因此亦會增加投資，幫助經濟進入良性增長循環。」

國家統計局上月15日公布，去年11月全國城鎮調查失業率、31個大城市城鎮調查失業率均是5%，按月持平。

個別中資家具服飾股近年盈利續升

何世寧強調，目前中國股市估值不論與歷史水平比較（見圖）、抑或是對比全球其他股市均屬偏低，只要中國經濟及上市公司盈利略為改善，已經可以支持中國股市出現反彈，故目前「摩根亞洲股票高息基金」最留意的便是中國股市，形容是「每一個行業、每一隻股票」都會留意，開始部署增持。

即使「摩根亞洲股票高息基金」現時輕微低配中國股市，但何世寧認為，當中仍有不少投資機會，例如該基金持有的一些家具股及服飾股，既製造有關產品及擁有品牌，也同時主攻內銷市場及出口海外，故業務具備頗強競爭力及護城河，市場佔有率愈來愈高，帶動過去3年複合盈利增長率達雙位數。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]