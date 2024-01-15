瑞銀邀世界雜技團中環表演

【明報專訊】瑞銀去年12月21日至今年2月25日其間在中環海濱活動空間為香港帶來世界雜技團表演，一連串精彩表演於特設的大帳篷內上演，瑞銀希望藉此為香港社區及來自世界各地遊客帶來無限歡樂及刺激體驗，成為今個新年其間最備受期待的世界級活動之一。
瑞銀亦邀請記者們觀賞是次世界雜技團的表演，當中包括（1）驚險之輪——來自哥倫比亞的兩位表演者格林斯家族在沒有束縛、沒有安全繩的情况下，在輪子內外表演跳躍、翻轉和蒙眼行走；（2）電單車氹氹轉——來自The Gerlings的3名車手進入大球體中，電單車在金屬網面上循環行駛，達到每小時40英里的速度；以及（3）GOMONOV飛刀秀——來自白俄羅斯的飛刀手Andrei Homanau和他的助手Viktoriya Shalik，不斷挑戰難度更高的危險動作。世界雜技團從世界各地挑選頂尖雜技人才組成明星級表演陣容，的確令人嘆為觀止。
瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示：「瑞銀非常榮幸能在香港重返亞洲舞台中心之時，將精彩的雜技表演帶到這座城市。作為一家扎根香港的超卓金融機構，瑞銀致力為香港的長遠成功作出貢獻，例如為客戶及香港社區帶來非凡的節慶體驗。我們很榮幸成為持續提升香港作為國際金融中心及『亞洲國際都會』的一分子」。
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）