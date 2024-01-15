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經濟
封面故事

瑞銀盧彩雲：中國股市迎復蘇 看好消費工業綠能

【明報專訊】恒指過去4年均錄得按年下跌，屬歷來最差表現，今年以來亦開局不順，過去兩周均下跌，今期封面故事專訪瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲，以及摩根亞洲股票高息基金投資組合經理何世寧分析最新形勢。盧彩雲表示，今年中國GDP料按年增長4.4%，在全球主要經濟體中屬不錯，料中國股市中長期有機會出現復蘇，當中，她比較看好消費、製造業及綠色能源等中資股。何世寧則透露，即使旗下基金目前輕微低配中國股市，惟中國股市現時估值頗低，她今年會密切留意會否在適當時間增加投資中國股市。

明報記者 葉創成

攝影 楊柏賢

恒指在2020年至2023年連續4年按年下跌，屬歷來最差表現，而內地滬深300指數在2021年至2023年亦連續3年下跌，加上恒指及滬深300指數今年首兩周亦同樣下跌（見表1），相信令不少中國股市投資者十分失望。瑞銀盧彩雲上周四出席於中環海濱活動空間上演的「瑞銀集團呈獻世界雜技團2024」活動後接受專訪時，被問及恒指連跌4年後今年會否有較佳表現，她表示對此審慎樂觀。

盧彩雲表示：「我們預計今年香港GDP按年增長2.5%，全球GDP則增長2.6%，中國GDP更增長4.4%，在經濟增長持續此背景下，我覺得未來將會有一些利好因素，例如本港今年若跟隨美國減息對股市及樓市均有幫助，本港股市與中國經濟近年關連度已愈來愈高，目前中國政府已推出不少政策，估計也將推出更多政策支持經濟增長，而我們不少客戶要分散投資的時候，中國市場始終是一個好重要的市場，故我們覺得中國股市中長期有機會出現復蘇。」

中國今年GDP料增4.4% 高於美國全球

跟着盧彩雲解釋中國今年GDP料增長4.4%帶來的投資機會，她上周初到上海出席「第24屆瑞銀大中華研討會」，主題為「從中國到世界：求同存異，共謀發展」，註冊參會人數超過3000人，250多家專注於中國市場的公司分享了對各行業的最新看法，此行令她對中國經濟及股市中長線前景更趨樂觀。

盧彩雲表示：「中國經濟今年料按年增長4.4%，雖然這對比去年約5%的增長屬放緩，但比起其他地方，例如美國今年GDP料只有1.1%增長，中國今年GDP增長算是較快。」

去年測中中資交通運輸原料股逆市升

根據盧彩雲的分析，目前中國經濟正在轉型，增長亮點已經轉變至消費、製造業及綠色能源，這些板塊中長線料有好表現，尤其是內銷已成為經濟的重要元素之一，而她上周在上海出席「第24屆瑞銀大中華研討會」時亦留意到幾家消費板塊的公司做得很好。

回看往績的話，盧彩雲去年初出席瑞銀作為首席合作伙伴的「新春幸運摩天輪」活動後接受《明報》訪問時亦曾表示，中國放寬防疫措施後，經濟活動料明顯增加，而且中國股市估值亦不算高，當中，她看好消費、交通運輸、製藥醫藥及原材料股。事隔一年後回看，即使去年恒指下跌，惟不少中資交通運輸及原材料股股價逆市上升（見表2），故她是次看好的中資消費、製造業及綠色能源股在今年亦值得留意。

全球20大經濟體逾半今年大選 市場料波動

至於本港經濟方面，雖然料受惠於內地經濟增長理想，但盧彩雲認為，今年仍然會是不容易的一年，她表示：「首先是本港息口高企，加上地緣政治環境也頗複雜，今年其實是全球大選年，全球20大經濟體有一半以上會有大選，包括11月的美國大選，政治的環境料令到市場波幅增大。」

不過，盧彩雲亦強調，瑞銀預測本港今年中便有機會跟隨美國減息，緩和高息環境對經濟帶來的壓力，加上政府亦推出很多政策支持經濟增長，故本港GDP今年料增長2.5%，並不算差：「去年本港政府已推出稅務優惠吸引全球家族辦公室來港（見表3），上月亦宣布推出俗稱為『投資移民』的『新資本投資者入境計劃』，即使要等今年中才接受申請，但我覺得這些政策都有利經濟。而且去年監管機構進一步優化粵港澳大灣區『跨境理財通』的業務試點後，我們見到近月不論人數及資產流入均增加，這亦是正面因素。另外，政府亦推出很多刺激經濟措施，而我們瑞銀亦積極響應，近月便舉辦這個嘉年華會，將全世界頂尖的雜技團帶來香港表演，希望香港日夜繽紛。」

是否徵資本增值稅 先待政府收集意見

財政司長陳茂波上周日在港台《眾言堂》就本屆政府第二份財政預算案諮詢，多名市民關注政府財政收入減少，建議納入新稅種，包括資本增值稅等。陳茂波回應稱，在社會充分討論前，不會隨意引入新稅種，資本增值稅是研究範圍之內，但要視乎該稅種對本港國際競爭力影響，以免「因加得減」。

被問及對本港有機會引入資本增值稅的看法，盧彩雲表示，目前處於政府收集意見的階段，料金融業界及社會各界會就此向政府提出不同意見，她相信政府收集所有不同意見後會作出一個平衡的決定。同時也是私人財富管理公會主席的盧彩雲表示，該會就資本增值稅亦有一些意見，亦見到政府很樂意去收集這些意見。

港財管中心地位穩 大灣區成增長亮點

假如本港日後推出資本增值稅，會否削弱本港財富管理行業在全球的競爭力呢？盧彩雲表示，財富管理、尤其是家族辦公室客戶考慮很多不同因素，而不少家族辦公室客戶向她表示，本港除了低稅率外亦有其他優勢，而國際貨幣基金組織（IMF）執行董事會就本港經濟及金融狀况作出詳細的分析和評估後，去年5月發表評估報告，指本港作為主要國際金融中心的地位，有穩健的制度框架、充裕的資本和流動性緩衝，對金融業規管水平甚高，聯繫匯率制度亦暢順運作；該報告認同隨着本港經濟活動復常，本港經濟展現強勁復蘇，並指出特區政府正積極鞏固香港國際金融中心的地位，增強經濟發展動能和競爭力。

高息不利樓市 減息後始有機會復蘇

盧彩雲認同上述IMF報告的觀點外，亦強調看好大灣區發展為本港財富管理行業帶來的機遇，她表示：「大灣區GDP規模近2萬億美元，這差不多是等於意大利GDP，亦佔全中國GDP超過10%，而香港處於大灣區的中心，故我覺得香港財富管理行業未來的發展空間仍然十分廣闊，而香港整體經濟發展仍然有很多潛在利好因素。」

本港去年初走出疫情經濟復常後，樓市表現不似預期，現已跌穿2022年低位，被記者問及樓市何時才會好轉，今年下半年會否比上半年好？盧彩雲表示：「你也知道樓市走勢十分視乎息口，所以我覺得要等息口下調後，樓市才有機會復蘇。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕財富管理中心 大灣區 資本增值稅 全球大選年 中國股市 盧彩雲

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