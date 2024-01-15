瑞銀盧彩雲：中國股市迎復蘇 看好消費工業綠能

明報記者 葉創成

攝影 楊柏賢

恒指在2020年至2023年連續4年按年下跌，屬歷來最差表現，而內地滬深300指數在2021年至2023年亦連續3年下跌，加上恒指及滬深300指數今年首兩周亦同樣下跌（見表1），相信令不少中國股市投資者十分失望。瑞銀盧彩雲上周四出席於中環海濱活動空間上演的「瑞銀集團呈獻世界雜技團2024」活動後接受專訪時，被問及恒指連跌4年後今年會否有較佳表現，她表示對此審慎樂觀。

盧彩雲表示：「我們預計今年香港GDP按年增長2.5%，全球GDP則增長2.6%，中國GDP更增長4.4%，在經濟增長持續此背景下，我覺得未來將會有一些利好因素，例如本港今年若跟隨美國減息對股市及樓市均有幫助，本港股市與中國經濟近年關連度已愈來愈高，目前中國政府已推出不少政策，估計也將推出更多政策支持經濟增長，而我們不少客戶要分散投資的時候，中國市場始終是一個好重要的市場，故我們覺得中國股市中長期有機會出現復蘇。」

中國今年GDP料增4.4% 高於美國全球

跟着盧彩雲解釋中國今年GDP料增長4.4%帶來的投資機會，她上周初到上海出席「第24屆瑞銀大中華研討會」，主題為「從中國到世界：求同存異，共謀發展」，註冊參會人數超過3000人，250多家專注於中國市場的公司分享了對各行業的最新看法，此行令她對中國經濟及股市中長線前景更趨樂觀。

盧彩雲表示：「中國經濟今年料按年增長4.4%，雖然這對比去年約5%的增長屬放緩，但比起其他地方，例如美國今年GDP料只有1.1%增長，中國今年GDP增長算是較快。」

去年測中中資交通運輸原料股逆市升

根據盧彩雲的分析，目前中國經濟正在轉型，增長亮點已經轉變至消費、製造業及綠色能源，這些板塊中長線料有好表現，尤其是內銷已成為經濟的重要元素之一，而她上周在上海出席「第24屆瑞銀大中華研討會」時亦留意到幾家消費板塊的公司做得很好。

回看往績的話，盧彩雲去年初出席瑞銀作為首席合作伙伴的「新春幸運摩天輪」活動後接受《明報》訪問時亦曾表示，中國放寬防疫措施後，經濟活動料明顯增加，而且中國股市估值亦不算高，當中，她看好消費、交通運輸、製藥醫藥及原材料股。事隔一年後回看，即使去年恒指下跌，惟不少中資交通運輸及原材料股股價逆市上升（見表2），故她是次看好的中資消費、製造業及綠色能源股在今年亦值得留意。

全球20大經濟體逾半今年大選 市場料波動

至於本港經濟方面，雖然料受惠於內地經濟增長理想，但盧彩雲認為，今年仍然會是不容易的一年，她表示：「首先是本港息口高企，加上地緣政治環境也頗複雜，今年其實是全球大選年，全球20大經濟體有一半以上會有大選，包括11月的美國大選，政治的環境料令到市場波幅增大。」

不過，盧彩雲亦強調，瑞銀預測本港今年中便有機會跟隨美國減息，緩和高息環境對經濟帶來的壓力，加上政府亦推出很多政策支持經濟增長，故本港GDP今年料增長2.5%，並不算差：「去年本港政府已推出稅務優惠吸引全球家族辦公室來港（見表3），上月亦宣布推出俗稱為『投資移民』的『新資本投資者入境計劃』，即使要等今年中才接受申請，但我覺得這些政策都有利經濟。而且去年監管機構進一步優化粵港澳大灣區『跨境理財通』的業務試點後，我們見到近月不論人數及資產流入均增加，這亦是正面因素。另外，政府亦推出很多刺激經濟措施，而我們瑞銀亦積極響應，近月便舉辦這個嘉年華會，將全世界頂尖的雜技團帶來香港表演，希望香港日夜繽紛。」

是否徵資本增值稅 先待政府收集意見

財政司長陳茂波上周日在港台《眾言堂》就本屆政府第二份財政預算案諮詢，多名市民關注政府財政收入減少，建議納入新稅種，包括資本增值稅等。陳茂波回應稱，在社會充分討論前，不會隨意引入新稅種，資本增值稅是研究範圍之內，但要視乎該稅種對本港國際競爭力影響，以免「因加得減」。

被問及對本港有機會引入資本增值稅的看法，盧彩雲表示，目前處於政府收集意見的階段，料金融業界及社會各界會就此向政府提出不同意見，她相信政府收集所有不同意見後會作出一個平衡的決定。同時也是私人財富管理公會主席的盧彩雲表示，該會就資本增值稅亦有一些意見，亦見到政府很樂意去收集這些意見。

港財管中心地位穩 大灣區成增長亮點

假如本港日後推出資本增值稅，會否削弱本港財富管理行業在全球的競爭力呢？盧彩雲表示，財富管理、尤其是家族辦公室客戶考慮很多不同因素，而不少家族辦公室客戶向她表示，本港除了低稅率外亦有其他優勢，而國際貨幣基金組織（IMF）執行董事會就本港經濟及金融狀况作出詳細的分析和評估後，去年5月發表評估報告，指本港作為主要國際金融中心的地位，有穩健的制度框架、充裕的資本和流動性緩衝，對金融業規管水平甚高，聯繫匯率制度亦暢順運作；該報告認同隨着本港經濟活動復常，本港經濟展現強勁復蘇，並指出特區政府正積極鞏固香港國際金融中心的地位，增強經濟發展動能和競爭力。

高息不利樓市 減息後始有機會復蘇

盧彩雲認同上述IMF報告的觀點外，亦強調看好大灣區發展為本港財富管理行業帶來的機遇，她表示：「大灣區GDP規模近2萬億美元，這差不多是等於意大利GDP，亦佔全中國GDP超過10%，而香港處於大灣區的中心，故我覺得香港財富管理行業未來的發展空間仍然十分廣闊，而香港整體經濟發展仍然有很多潛在利好因素。」

本港去年初走出疫情經濟復常後，樓市表現不似預期，現已跌穿2022年低位，被記者問及樓市何時才會好轉，今年下半年會否比上半年好？盧彩雲表示：「你也知道樓市走勢十分視乎息口，所以我覺得要等息口下調後，樓市才有機會復蘇。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]