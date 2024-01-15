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經濟

高銀前九龍灣項目 獲光銀貸8億恢復動工

【明報專訊】高銀金融（前上市編號：0530）前主席潘蘇通曾擁有的九龍灣宏泰道項目60%權益，在去年經爪哇控股（0251）自爆，除了控股股東呂榮梓及呂聯樸持有四成權益外，60%已轉手至思捷環球（0330，ESPRIT）前主席邢李㷧手上。最新，據本報了解，已停工達3年的宏泰道項目終取得進展，經光大銀行香港分行在去年12月13日訂立了最高8億元的建築貸款，項目近月亦開始重新動工。

換上「爪哇」圍板 工人稱已開工半年多

上周末本報記者再到現場觀察，見地盤建築物已興建至兩層水平，且地盤圍板的公司名稱亦已由「高銀」換上「爪哇集團」。「開工都半年多了，起商廈嘛。」在場建築工人對記者說。本報記者曾於2019年至2023年多次實地觀察該項目，項目於2019年仍有動工，但自2020年起項目已陷停工狀態、直至去年9月本報記者到訪時見項目已重新啟動。

九龍灣宏泰道項目的股權一直神秘，最早是高銀金融2019年9月披露有意向控股股東潘蘇通收購上述九龍灣宏泰道項目60%權益時，自爆項目由潘蘇通與獨立第三方分別持有60%及40%，惟一直未有披露持有項目四成股權的股東是何方神聖。

不過，負責持有項目的公司「高銀環球廣場有限公司」早在2019年3月已引入相信為爪哇集團高層的葉思廉、歐佩華及黎蘊嫻等人，雖然本報曾向爪哇查詢有關項目權益，均未獲回覆。

惟在2020年7月，高銀金融股東突向爪哇主席呂榮梓押股，呂氏申報持有逾5.24億股或約7.51%的高銀金融保證股份權益，令雙方關係更添密切。

項目六成權益轉移至邢李㷧

本報其後經查冊發現，「高銀環球廣場有限公司」在2022年開始變換董事，包括高銀環球廣場在2022年7月底爪哇所委任的董事黎蘊嫻退任，改為由相信是爪哇高層的陳嘉麗接替，在10月底將原來的公司秘書「寶德隆」轉為一間名為「SEA Secretarial （Hong Kong）Limited」，其名稱及申報地址為灣仔「光大中心26樓」，均與爪哇相同。公司又在去年11月改名為「耀基物業控股有限公司（Newgate Property Holdings Limited）」，為搣甩「高銀」鋪路。

至2023年3月，爪哇始藉「持續關連交易 項目管理協議」自爆，由控股股東呂榮梓及呂聯樸持有九龍灣宏泰道項目四成權益，更爆出另外六成權益已轉移至邢李㷧手上，邢李㷧透過一間全資擁有公司實益擁有項目權益。

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