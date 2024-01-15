有危亦有機 憧憬納港股通獲北水睇中

新股若被納入恒生綜合大型股指數成分股或恒生綜合中型股指數成分股，甚或市值門檻50億元及以上的恒生綜合小型股指數成分股後，則有望被納入港股通。恒生綜指下次檢討會於2月16日收市後公布，並於3月1日生效；成為指數成分股後，滬深交易所再根據平均市值、流通量等，選定納入港股通的股份，下次名單於3月4日開市時生效。

券商摩根大通最新便估計，港股通下次名單調整，便有最少11隻去年第4季以來上市的半新股（表2）有望迎來北水；摩通基於去年底的數據，預測3月港股通可買賣股份檢討時，有25隻股份可能獲納入，當中不少都是近期才上市的半新股，如去年11月中掛牌的藥明合聯（2268）。

本報統計去年以來上市的新股，最少有16隻納入了港股通（表3），但當中只有4隻的北水持股逾5%，有多隻持股比重在1%以下，反映北水對半新股的投資熱情大不同。

分析：北水可買亦可沽 炒味濃

信誠證券聯席董事張智威稱，半新股加入港股通算下上「機遇」，指出「水能載舟，亦能覆舟」，北水可買貨亦能沽貨，認為納入港股通令半新股炒味濃，波動性及風險更大。耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬認為，就算半新股納入港股通，短期刺激有限，因內地經濟前景、股市低迷等因素，近年北水流入港股減慢。但他認為半新股若納入港股通，中長線會利好公司發展。